Collboni anuncia 4 millones para adaptar centros deportivos a las restricciones por sequía

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Ayuntamiento habilitará un fondo extraordinario de 4 millones de euros para que los equipamientos deportivos privados y públicos de la ciudad puedan adaptarse a las restricciones por sequía y "ser más eficientes".

Collboni ha dicho que los clubes deportivos necesitan "el estímulo, el apoyo y sentir que la administración está a su lado en ese momento", durante su discurso en el Consell de Federació Extraordinari del PSC Barcelona.

"Las administraciones debemos apoyar y no debemos culpabilizarlos, como no se puede culpabilizar al turismo: hay que ayudar a los sectores, no culpabilizarlos", ha defendido. Además, Collboni ha agradecido el "esfuerzo" del sector deportivo tras las crisis generadas por la pandemia del Covid y tras el aumento de precios de la energía.

El alcalde ha afirmado que esta partida saldrá de los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2024, que ha confiado en tener a partir del 22 de marzo.