El CN Sant Andreu, Marina Garcia i Albert Escrits, campions de l'Open Internacional Catalunya

Gran ambient al CN Terrassa per presenciar l'Open Internacional Catalunya de Natació 2023, que ha tingut com a protagonistes el CN Sant Andreu, campió per Clubs.

Marina Garcia, del CN Sabadell, Africa Zamorano, del CN Sant Andreu, i Jimena Pérez, del CN Barcelona, guanyadores en categoria femenina; i Albert Escrits, del CN Sant Andreu, Guillem Pujol, del CN Mataró, i Sergio De Celis, del CN Sabadell, en masculina.