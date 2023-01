Calella acull les prèvies del campionat de Catalunya

Aquests 3 i 4 de gener, les instal.lacions del CTT Calella acollen les prèvies del Campionat de Catalunya infantil i sub-21 El Campionat de Catalunya infantil i sub-21, se celebrarà el mes d'abril al pavelló Joana Ballart de Valls.

En la prova individual infantil masculina s'han inscrit 116 palistes. 16 es classifiquen directament per rànquing i les altres 16 places es decidiran entre un centenar de jugadors. En la prova infantil femenina s'han apuntat 41 jugadores. 8 ja tenen el bitllet directe i la resta de places es decideixen a Calella. En la competició d'equips, en noies, no hi haurà prèvies i en nois, 30 equips buscaran vuit places. Les altres quatre directes són per rànquing.