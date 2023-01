Barça i Premià disputen la Copa Princesa a A Corunya

La Copa Princesa es disputa del 6 al 8 de gener, per primera vegada, a A Corunya amb els sis equips millors classificats de la Superlliga 2 femenina

La Copa Princesa es disputa del 6 al 8 de gener, per primera vegada, a A Corunya amb els sis equips millors classificats de la Superlliga 2 femenina, entre els que estan dos equips catalans, el Barça CVB i el MCR Premià de Dalt. Autos Cancela Zalaeta és l’equip amfitrió del torneig del KO de la categoria de plata del voleibol espanyol i completen el quadre l’Extremadura Arroyo, el Melilla Sport Capital i el FC Cartagena Algar Surmenor.

L’objectiu dels sis equips és succeir en el palmarès al CV Gran Canaria, guanyador de les dues últimes edicions. La competició es dividirà en dos grups que s’enfrontaran entre ells en un triangular i els dos millors classificats de cada grup passaran a semifinals. Diumenge, 8 de gener, es disputarà la gran final i es coneixerà el nou campió de la Copa Princesa.

Les blaugrana, que lideren la classificació del grup B de la Superlliga 2 femenina, han quedat enquadrades amb les amfitriones, cinquenes classificades del grup A, i les murcianes del FC Cartagena Algar Surmenor, segones classificades del grup C, i com a caps de sèrie, parteixen com a favorites per passar de ronda. Per contra, el MCR Premià de Dalt, segones classificades del grup B amb 10 punts menys que el Barça CVB, s’enfrontarà a la fase de grups amb els líders dels grups A i C, l’Extremadura Arroyo i el Melilla Sport Capital, respectivament.

Per a Adrián Fiorenza, entrenador del Barça CVB, la Copa Princesa és ‘un premi a l’excel·lent primera volta que ha realitzat l’equip’, i és que les blaugrana han guanyat tots els partits disputats. Per això, viatgen a Galícia, ‘amb els peus a terra’ assegura Fiorenza, i ‘amb l’objectiu d’aprofitar la competició i enfrontar-nos als millors per a que aquest nivell d’exigència ens ajudi a mantenir el ritme i plantejar els punts a millorar per aconseguir la nostra segona meta de la temporada que és estar a la fase final d’ascens’.

D’altra banda, Aitor Piñol, entrenador del MCR Premià de Dalt, explica que afronten la competició amb ‘molta il·lusió perquè per nosaltres es un regal després de començar l’any amb molts dubtes’ però la Copa Princesa és ‘un premi a la constància i el treball de les jugadores’. Aniran a Galícia ‘amb 0 pressió, sabent que no som els favorits’ diu l’entrenador que creu que el torneig del KO serà ‘una gran experiència en un grup molt jove format amb moltes jugadores juvenils i júniors’.