Sergi Darder se sincera sobre sus problemas en el Espanyol: "Me sentía un jugador de tercera regional"

Después de muchos rumores sobre su futuro, Sergi Darder abandonó el RCD Espanyol y decidió iniciar una nueva aventura en el Mallorca para continuar su carrera profesional en la Primera División del fútbol español.

Tras unos meses en el club bermellón, Darder concedió una entrevista a 'Deportes Cope Baleares' para repasar su temporada y, a su vez, mirar atrás recordando sobre su andadura en el Espanyol.

Sobre la decisión de fichar por el Mallorca, Sergi explicó que "llegaban ofertas de equipos y yo le decía a Abdón Prats, quizá será dentro de un par de años cuando venga. Al final quise venir, rechacé cosas deportivas y económicas, quizá más fuertes, pero fue un esfuerzo por ambas partes".

El futbolista balear no está demostrando todo su nivel en el actual curso, y así lo reconoció: "Autocrítica máxima porque en lo que se espera de mí tampoco he estado bien. La culpa es mía por no haber estado a ese nivel que debo dar".

Además, Darder confesó su sufrimiento con los descensos vividos en el Espanyol. "Me veía como un jugador de tercera regional, mi carrera iba cuesta abajo sin frenos. El primer descenso del Espanyol veía problemas gigantes que no lo eran, me tiraba horas y horas encerrado en una habitación. Era un jugador de primera que en mi cabeza pensaba que no valía ni para jugar en Tercera. Te afecta, hay que explicar estas cosas porque muchas veces se olvida que los jugadores somos personas", manifestó el mediocampista.