La reacción del Espanyol por el caso Braithwaite

Martin Braithwate no quiere jugar en Segunda División y se ha declarado en rebeldía después de negarse a jugar el partido amistoso con el Cádiz el pasado domingo y abandonar la concentración de pretemporada que el equipo está llevando a cabo en Marbella.

El delantero de 32 años tiene contrato hasta junio de 2025 y ha decidido que no quiere jugar en Segunda porque perdería opciones de jugar la Eurocopa del próximo verano con su selección. Además, tampoco quiere rebajarse el 50 por ciento de la ficha que conlleva el descenso.

La reacción del Espanyol no se ha hecho esperar y Fran Garagarza, director deportivo del club, no salía de su asombro: "Es una sorpresa inesperada y desagradable. Nos ha impactado. Él me había transmitido que quería marcharse. Esperamos explicaciones. Estamos muy decepcionados y no lo permitiremos. A los socios del Espanyol no se les puede faltar el respeto, ni él, ni nadie".

Garagarza era consciente de que el jugador quería irse: "No es fácil vivir esta situación porque es nueva y además no nos ha gustado nada. Hay varias cosas clave: un jugador profesional que está con nosotros que de repente deja de estar, pues es algo que ha impactado. Yo ya venía hablando con él en reuniones privadas, y él evidentemente ya me estaba adelantando que no quería estar, que quería buscar una salida, una posible solución a su situación. Pero ésta es muy clara: el jugador tiene contrato con el Espanyol, el club cuenta con él porque es importantísimo para nosotros, y a partir de aquí poco hay que hablar. Su salida es que entiende que no quiere estar y punto, y no hemos podido hacer nada, yo no puedo atarlo pero evidentemente esto que ha pasado es muy serio y hay una gran decepción".

El director deportivo aseguró que no ha podido hablar con Braithwaite: "Yo ya he hablado con él como con todos los jugadores, para eso estoy, para dar la cara y defender al club; yo le he llamado después del partido del Cádiz pero no me ha respondido. Hemos tenido dos conversaciones con su agente, que está dando la cara para explicarnos la situación, pero él mismo nos dice que ha decidido salir de la concentración y que no hay nada más. Pero insisto, a mis llamadas no ha respondido".