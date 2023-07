Braithwaite le declara la 'guerra' al Espanyol

Después de negarse a jugar el amistoso ante el Cádiz, dejó la concentración el pasado domingo Quiere salir del conjunto perico sí o sí y no quiere 'perder' un año en Segunda

“He visto un club que me quería y que me ha valorado". Eso decía Martin Braitwhite el día que fichó libre por el Espanyol tras 'obligar' al Barça a rescindirle su contrato el último día del verano pasado sabiendo de antemano que no entraba en los planes del equipo. Un año después, el lío está montado en Cornellà. El danés se declaró en rebeldía con los pericos y abandonó la concentración en Marbella sin el permiso del club para forzar su salida.

Según explica 'La Grada', Martin Braithwaite quiere salir sí o sí y no tiene ninguna intención de jugar en Segunda División. Tras incorporarse a los entrenamientos el pasado miércoles, con permiso después de haber disputado con Dinamarca en junio partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024, se negó a jugar el amistoso ante el Cádiz (0-1).

Esa misma noche (la del domingo) se fue de la concentración en Marbella rumbo a su casa. El jugador fue visto el lunes por la noche, tal como apunta 'La Grada', en un restaurante de Castelldefels, donde reside con su família, sin ocultar sus intenciones de forzar a toda costa su salida del conjunto perico.

El motivo principal, tal como apuntó su seleccionador en los últimos días, sería que quiere jugar la Eurocopa de 2024 y 'perder' un año en Segunda no entraría en sus planes. La rebaja del 50% del salario que conlleva jugar en la categoría de plata tampoco gustaría al delantero, pese a la gran fortuna que atesora con sus negocios inmobiliarios en Estados Unidos y a ser uno de los mejores pagados de la plantilla junto a Darder y, en su momento, Joselu.

Con la más que probable salida de Braithwaite, el Espanyol pierde motivos futbolísticos para lograr el ascenso. El danés fue el segundo máximo goleador del equipo la pasada temporada, por detrás de Joselu, con diez dianas. Tal como avanzan algunos medios de comunicación en Marbella, es probable que el Espanyol responda contundentemente en las próximas horas para evitar que otros jugadores que desean salir de Cornellà tomen ejemplo y provoquen un incendio en el vestuario.