Puado-Braithwaite, una dupla de 'pichichis' para el Espanyol

Los dos delanteros blanquiazules lideran el apartado de futbolistas más goleadores de LaLiga Hypermotion y suman 17 de las 27 dianas periquitas El canterano lleva nueve goles, más que nadie en toda la categoría, y el danés, ocho; les siguen en clave blanquiazul Pere Milla y Calero, ambos con tres

Si hay algo que no le falta esta temporada al Espanyol es gol. Y cualquiera lo diría tras la marcha de Joselu, máximo goleador nacional el curso pasado pese al descenso. Quizás precisamente su adiós ha sido el causante del paso adelante dado por Martin Braithwaite y Javi Puado, este último ‘pichichi’ en solitario de LaLiga Hypermotion después de 16 jornadas disputadas.

El canterano periquito suma nueve goles en lo que llevamos de campaña, igualando sus cifras en toda la temporada pasada en Primera y a tan solo cinco dianas de superar su mejor registro goleador, cosechado en la última etapa del Espanyol en Segunda en la 20/21. Puado marcó por aquel entonces 13 goles.

El que fuese internacional, y goleador, con la Selección absoluta de España sigue al frente del ránking de máximos realizadores de Segunda División a pesar de no haber disputado por lesión el último partido ante el Elche. Además, tampoco jugará este domingo ante el Alcorcón, pero el gol anotado ante el Huesca y el doblete ante el Eibar, el tercero en lo que llevamos de temporada, le han permitido coger distancia y situarse en solitario por delante de hombres como Miguel De La Fuente (Leganés), Curro Sánchez (Burgos) y el propio Martin Braithwaite. Todos ellos forman parte del Top-2 con ocho goles.

En esa misma línea, cabe destacar que el atacante danés, tras su doblete al Elche, está a dos tantos de igualar los 10 goles que marcó el curso pasado en Primera. Si lo consigue, su próximo reto sería llegar a los 14 que anotó con el Toulouse en la temporada 15/16, once de ellos en la Ligue 1. No será tarea fácil para un Braithwaite cuya continuidad en el club blanquiazul tras el mercado de invierno no está garantizada después del polémico episodio vivido en verano.

Finalmente, Braithwaite se quedó en Cornellà-El Prat, lo que sumado al paso adelante dado por Javi Puado permite al Espanyol disfrutar de una dupla de ‘pichichis’ que eclipsa todos los problemas defensivos del equipo.

Más del 50% de los goles

Entre ambos futbolistas suman 17 de los 27 tantos anotados por el cuadro blanquiazul en el primer tercio de LaLiga Hypermotion, lo que supone un 62% de los goles periquitos. Muy lejos de ellos en cuanto a cifras se encuentran Pere Milla y Fernando Calero, que ocupan el Top-3 blanquiazul con tres dianas cada uno. Melamed, con dos, y Salvi y Jofre, con uno, cierran el apartado goleador de un Espanyol con poca aportación desde la segunda línea de ataque.

Regresan Pol Lozano y Keidi Bare

Buenas noticias para Ramis. Tras una semana con pocos efectivos en la medular, el técnico recupera a Pol Lozano y a Keidi Bare, que se reincorporaron este miércoles a los entrenamientos. El primero tras recuperarse de una rotura en el isquiotibial que le ha mantenido mes y medio fuera de los terrenos de juego, desde el 9 de octubre ante el Villarreal B.

Por su parte, el internacional albanés se ejercitó esta mañana tras clasificarse con su selección para la próxima Eurocopa. La disponibilidad de ambos permite a Luis Miguel Ramis seguir recuperando efectivos. Por ahora, tan solo ocupan la enfermería Víctor Ruiz, Nico Melamed y Javi Puado.