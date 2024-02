Gastón Valles: "Ha sido una locura, no me lo creo todavía"

Gastón Valles ha vivido unas horas de pura euforia. Aún con ficha del filial, debutó el sábado con el primer equipo en la victoria 'in extremis' ante el Eibar (2-3) en Ipurua y apuntó que lo que ha vivido en las últimas horas es "una locura".

El delantero, en declaraciones a los medios del club, no escondió su felicidad por su participación con el cuadro de Luis Miguel Ramis: "Estoy muy feliz. No me lo creo todavía porque ha pasado todo muy rápido. Lo más importante es que sacamos la victoria adelante, pude aprovechar los minutos".

EL DEBUT SOÑADO

El canterano vivía su primera convocatoria con el primer equipo y lo hizo por todo lo alto, asistiendo a Lazo en el 2-3 definitivo en el tiempo de descuento. Y por si fuera poco, también jugó el domingo con el Espanyol B, por lo que disputó dos encuentros el fin de semana.

Recaló en el conjunto espanyolista el pasado 29 de enero, y Fran Garazarza le prometió que tendría oportunidades en el primer equipo a pesar de tener ficha del filial. Y esa promesa se haría realidad, de hecho, mucho antes de lo esperado.

Y quién le diría que en su primera convocatoria con el Espanyol, Gastón Valles debutaría con el equipo y sería importante en el partido para dar el último pase a Lazo para que marcara el agónico tanto de la victoria en el minuto 99'.

"Estoy muy contento porque conseguimos dos triunfos importantes para los dos equipos. Estoy satisfecho por aportar y quiero que esto siga", añadió el jugador, que fichó por el Espanyol el pasado mercado de invierno procedente del Vélez malagueño.

Gastón, por otra parte, agradeció el apoyo de sus compañeros: "Me lo han hecho muy fácil. Cuando uno entra en un lugar nuevo a veces cuesta un poco, pero aunque lleve poco tiempo estoy disfrutando. Me ayudan mucho en los entrenamientos y siempre trato de aprender de ellos".