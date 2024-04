Fran Garagarza, sobre las decisiones arbitrales: "No estamos teniendo suerte"

Fran Garagarza ha atendido esta mañana a los medios para repasar la actualidad del RCD Espanyol después del empate en el Stage Front contra el Andorra. El director deportivo blanquiazul, que se ha dejado ver por el estand del club en Sant Jordi, ha valorado con optimismo la situación del equipo, que ha caído de posiciones de ascenso directo a pocas jornadas del final de temporada.

El director deportivo espanyolista ha valorado la situación del equipo después de un partido para el olvido contra el Andorra: "No pienso que el equipo no funcione. Si analizamos el último partido, que es el del Andorra, es obvio que estuvimos mal. En el segundo tiempo estuvimos mejor, estuvimos cerca de marcar pero tampoco sin merecerlo. Fue uno de los peores partidos que hemos hecho en nuestro campo, hacemos esa autocrítica. Si analizamos los otros partidos, estuvimos bien. El equipo está en una buena línea, hay que hacer un contexto más grande que el último partido".

El Espanyol, al contrario que el resto de la temporada, está compitiendo mejor fuera de casa que en el Stage Front, una dinámica que no preocupa a Garagarza: "No creo que al equipo le pueda la presión en casa, contra el Tenerife estuvimos bien a nivel de mentalidad. Creo que la explicación es que siempre hay un rival en frente, cada partido tiene muchísima dificultad. En casa solamente hemos perdido un partido a pesar de sumar muchos empates, seguimos estando ahí. Ahora nos tocan partidos contra rivales directos, ahí es cuando tenemos que dar ese paso de convicción para sumar los puntos que hacen falta. Cada partido será de máxima tensión".

Un ascenso directo más complicado que nunca

El equipo no depende de sí mismo para conseguir el ascenso, aunque el director deportivo cree que el equipo está capacitado para sacar la situación adelante: "Cada partido que no sumemos de tres te va minando. Cada fin de semana tenemos dos partidos: el nuestro y el del rival. Igualmente, tienes que llegar a unos mínimos para conseguir el ascenso. Cada semana que no ganes estarás en una situación de alarma, es obvio. Sin embargo, pienso que hasta el último partido tendremos posibilidades de ascenso directo".

El apoyo de la afición está siendo clave para que los 'pericos' puedan seguir optando al ascenso: "Somos optimistas, tenemos un entrenador que transmite esa convicción, jugadores que están convencidos... sabemos que somos el Espanyol, que debemos conseguir el ascenso. El reto es muy difícil, estamos muchos equipos compitiendo por un mismo objetivo. Si logramos hacer de la calma una virtud, será un punto más. El público está mucho de nuestra parte, nos da fuerza. Nos tiene que dar la energía para tener ese punto de optimismo".

Garagarza ha reconocido que las decisiones arbitrales no están cayendo del lado favorable del Espanyol esta temporada, un hecho que lamenta aunque anima a no enfocarse en ello: "No estamos teniendo esa suerte que hace falta en esa decisión de sí o no, que se está dando más en el no que en el sí. Tenemos que saber convivir con ello, es algo que no es de hoy, viene de atrás. Tampoco nos tiene que descentrar demasiado a los que estamos dentro, porque a veces piensas más en lo que no depende de tí que en lo que está en tus manos. A partir de ahí, eso nos tiene que hacer más fuertes. En esa fortaleza mental que nos une, estamos más fuertes para lograr el objetivo".