'Frenazo' del Espanyol en la lucha por el ascenso directo

El RCD Espanyol no pudo pasar del empate en el enfrentamiento ante el Andorra en el Stage Front Stadium. El conjunto blanquiazul dejó escapar una buena oportunidad de volver a la senda de la victoria delante de un equipo que lleva semanas en las posiciones de descenso.

El tropiezo de los de Manolo González contra el cuadro andorrano supone todo un 'frenazo' a las aspiraciones de ascenso directo del Espanyol. El equipo 'perico' se encuentra actualmente en la cuarta posición de la tabla, tras verse superado por el Eibar, que cumplió los pronósticos ante el Alcorcón, y por el Valladolid, que hizo lo propio en el campo del Amorebieta.

Con una distancia de tan solo dos puntos respecto al ascenso directo, tampoco puede relajarse el Espanyol por las plazas de 'playoff', ya que la igualdad reina en la categoría y más pinchazos podrían complicar el puesto en la clasificación.

Más allá de dejar de sumar dos puntos importantes, el cuadro que dirige Manolo González también vio frenado su mejora en el juego. El Andorra de la mano de Ferran Costa fue superior y dominó en varias fases del encuentro ante un Espanyol algo impotente. No encontraron los 'pericos' la fluidez necesaria, sobre todo en la primera mitad, para hacerse dueño y señor y encontrar ocasiones de peligro con continuidad.

El propio entrenador espanyolista reconoció la mala versión del equipo dentro del terreno de juego tras la finalización del duelo: "Estoy cabreado. Doy gracias a la afición, porque la primera parte era para ponernos todos en un globo y sacarnos de ahí, empezando por mí. Ha sido terrible, lo que habíamos preparado para el partido no ha pasado nada".

A pesar de no sumar de a tres, de lo que no hay duda es de la competitividad que ha adquirido la plantilla a partir de la llegada de Manolo González al banquillo y así lo demuestra el hecho de no haber perdido ni un partido desde que cogió las riendas del equipo. El Espanyol ha aprendido a vivir en todo tipo de situaciones, factor fundamental para intentar luchar hasta el final las opciones de ascenso directo.