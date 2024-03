Manolo González: "El Espanyol es un club de Primera, pero la realidad es que están en Segunda"

La llegada de Manolo González al banquillo perico supuso un golpe de efecto en un vestuario que tiene claro que el objetivo del Espanyol es ascender a Primera División. El técnico gallego, sustituto de Luis Miguel Ramis, está concediendo sus primeras entrevistas como entrenador blanquiazul, una de ellas, en el canal de Twitch de Javier de Haro.

En esta, González aseguró que el Espanyol tiene que estar en Primera. “El Espanyol es un club de Primera, lo ha sido toda la vida, los que conocemos su historia sabemos donde merece estar. Hubiera firmado ser jugador del primer equipo del Espanyol y no entrenar, nada es comparable a jugar, ojalá me hubiera tocado vivir esa parte del fútbol”, declaró el gallego.

"ME HE GANADO ENTRENAR A UN EQUIPO COMO EL ESPANYOL"

Después de mucho tiempo en categorías inferiores le llegó la oportunidad. El propio González reconoció que semanas atrás no se esperaba la propuesta de tomar las riendas del club. “Estoy orgulloso del camino que he tenido, me he ganado el derecho a poder entrenar a un equipo como el Espanyol y ha sido a base de trabajo”.

Manolo González dando instrucciones a sus jugadores / LaLiga

Sobre cómo se dio todo, el entrenador gallego recuerda cómo Fran Garagarza le comunicó que él era el elegido para sustituir a Ramis. "Fue una alegría muy grande, pero hay una parte que me sabía mal, me hubiese gustado que desde el principio con Luis García todo hubiese salido bien”, aseguró.

En su estreno como entrenador perico, tras vencer al Real Zaragoza en La Rosaleda, rompió a llorar de emoción. “Fue un día emotivo por todo, una victoria en un día tremendo, en mi debut y con mi familia allí. Acabas así, fue un día muy bonito y para recordar toda la vida”, aseguró.

MUCHO APOYO A GONZÁLEZ

“La gente me ha demostrado un cariño tremendo y me choca un poco porque acabo de subir del filial hace 15 días, estoy muy agradecido”, confirmó sobre el apoyo de la gente, que siente muy de cerca.

Manolo González: "Vamos a dejarnos la piel" / RCD Espanyol

Sobre su filosofía, no tiene dudas. “Me gusta defender en campo contrario, con balón, y no sé vivir de otra manera, quiero ganar siempre. No sé salir a empatar. No sé perder, si juego a algo me gusta ganar”, apuntó. González también habló de los problemas a balón parado del Espanyol. Por eso, mostró su faceta más autocrítica y asumió responsabilidad en el gol del empate en Tenerife: "Cuando llevamos dos semanas incidiendo en el balón parado, es fallo nuestro. En el filial lo conseguimos solucionar, y es el camino a seguir aquí".

OBJETIVO BURGOS... ¿CON BRAITHWAITE?

El próximo compromiso del Espanyol es ante el Burgos en El Plantío, y de momento es duda el máximo goleador del campeonato y referencia ofensiva del equipo, Martin Braitwhaite. Así valoró Manolo González al rival. “Un equipo que no ha perdido en casa, partido muy complicado, pero todos lo son. ¿Su racha? No dejan de ser datos, aunque sean contundentes, que hablan de un equipo poderoso en casa, si hacemos las cosas bien somos capaces de ganar en cualquier campo y a cualquier rival”.

¡Alarma en el Espanyol con Braithwaite! / RCD Espanyol

Sobre el atacante danés, aseguró que aún no hay nada claro: "se va a decidir mañana (el jueves) pero no voy a forzarlo por un partido si no está en condiciones, podríamos perderlo nueve partidos… Hay que hacer las cosas con sentido y con cabeza".

¿QUÉ HACE FALTA PARA EL ASCENSO?

Manolo González no se mojó sobre cuántos puntos necesitará el Espanyol para el ascenso. "Hay que salir a ganar en Burgos y no hay más. No se pueden hacer cuentas, en esta Liga se está viendo que te puede ganar cualquiera. Ojalá subamos y el Espanyol esté donde merezca estar. Igual que el Espanyol es de Primera la realidad es que está en Segunda, y hay que solucionarlo. Estoy convencido de que vamos a subir, si no, qué sentido tendría estar aquí", quiso dejar constancia.

Sin embargo, tiene claro que hay que subir directamente, ya que en el playoff, "si tienes un día malo te quedas fuera. El equipo está muy mentalizado de subir directo, la obsesión del vestuario es ganar, ganar, ganar y subir directo, aunque si hubiesen de jugar playoff los veo preparados”, insistió.