El Espanyol vaga por Primera sin defensas

A pesar de mantenerse a cuatro puntos de la salvación, el pésimo nivel de la retaguardia impide a los blanquiazules ser optimistas a falta de cuatro jornadas Los carriles son autopistas para todos los rivales y los tres centrales están a años luz del nivel necesario para mantenerse en la máxima categoría

La derrota de este domingo en el derbi, más allá de lo extradeportivo, deja muy tocado al Espanyol anímicamente. Tras los resultados dados en el resto de partidos, la jornada se le había puesto muy de cara al conjunto blanquiazul. No obstante, el 2-4 mantiene al equipo a cuatro puntos de la salvación.

Si bien la distancia con el décimo séptimo clasificado no se ha visto aumentada, las sensaciones que desprendió el duelo ante el Barça no permiten ser muy optimistas. Luis García apostó por dar continuidad al sistema que le permitió ganar ante el Getafe y pelear contra el Sevilla, pero, a pesar de alinear tres medios a los que no les debería quemar el balón y cinco defensas, el Espanyol no hizo acto de presencia en el RCDE Stadium.

Con los cuatro goles del Barça, ya van 60 dianas encajadas en lo que va de temporada, números solo empeorados por Elche y Almería y que abocan a los blanquiazules a una derrota casi segura en la mayoría de duelos. Prueba de ello es que los pericos han anotado dos tantos en hasta doce partidos, pero tan solo le han servido para ganar dos de ellos.

La peor defensa de LaLiga

Si el Espanyol guarda alguna posibilidad de salvación, esta pasa por poner el cerrojo atrás, algo muy complicado viendo el pésimo nivel defensivo del equipo. Las bandas son una autopista constante para los rivales, sobre todo la de Óscar Gil. En el otro costado, Brian Oliván se ha pasado varias jornadas lesionado y ahora, aunque ha elevado el nivel, sigue sin ser suficiente para cortar la sangría. Tema aparte merecen los centrales, con un Cabrera totalmente desubicado, un César Montes que no demuestra valer ocho millones de euros y un Sergi Gómez con mucho nerviosismo a la hora de sacar el balón jugado y con poca contundencia atrás.

Cuatro jornadas, cuatro puntos a recortar y doce en juego. ¿Será capaz Luis García de obrar el enésimo milagro perico ganando, al menos, tres de esos partidos ante Rayo, Atlético, Valencia y Almería? El Espanyol, a día de hoy, no demuestra nivel de Primera, pero cosas más raras se han visto en el mundo del fútbol.