El Espanyol, obligado a romper con su maldición

Las opciones de ascenso del RCD Espanyol pasan por vencer en Santander al Racing este sábado (21:00h). No hay más excusas. La maldición del RCD Espanyol sin ganar a domicilio debe romperse en El Sardinero, una oportunidad perfecta para que el equipo se enganche de lleno a la lucha por volver a la máxima categoría.

Como todos los partidos que le quedan hasta el final de temporada, el Espanyol tiene este sábado una auténtica final en Santander. La categoría de plata no perdona descuidos, así que un tropiezo contra el Racing, que será un rival directo por la pugna por el ascenso, sería fatal para un equipo que debe dar un paso adelante desde ahora.

El equipo espanyolista recuerda con nostalgia su última victoria fuera del Stage Front, un lejano 5 de octubre donde el Espanyol venció a domicilio al Cartagena con Luis García en los banquillos. Desde entonces, los pericos no han vuelto a conocer la victoria fuera de casa, una circunstancia que no puede seguir alargándose más si se quiere conseguir el objetivo del ascenso.

El equipo espanyolista, que no se ha podido reforzar este mercado de invierno, no podrá contar con Edu Expósito, lesionado de larga duración, ni con Nico Melamed. Luis Miguel Ramis se acoge a la efectividad de un Martin Braithwaite en racha que buscará seguir con su estado de gracia de cara a puerta en El Sardinero.

Por su parte, el Racing sabe que una victoria catapultaría al equipo a la lucha directa por el ascenso de categoría. José Alberto tiene hasta cuatro bajas, con Mantilla, Grenier, Rubén Alves y Sangalli, más la duda de Lago Junior. Se espera un gran ambiente para recibir a un equipo que sigue adelante en su sueño de volver a Primera.

Alineaciones probables

Espanyol: Pacheco; Rubén Sánchez, Víctor Ruiz, Sergi Gómez, Omar El Hilali; Aguado, Lozano, Jofre, Pere Milla, Keita Baldé; Braithwaite.

Racing: Ezkieta; Daniel Fernández, Manu, German Sánchez, Mario García; Aldasoro, Sainz-Maza; Lago Junior, Peque, Jordi Mboula; Arana.

Horario: Sábado (21:00h). El Sardinero.