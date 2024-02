La revolución de los jóvenes ha llegado para quedarse. El RCD Espanyol se ha visto obligado a reforzar su apuesta por gente de la base a tenor de la complicada situación económica de la entidad. El plan estratégico ha empezado a dar sus frutos, con la reciente explosión de jugadores como Ian Forns u Omar Sadik que empiezan a reclamar su merecido protagonismo a Luis Miguel Ramis.

El técnico tarraconense, que no había prácticamente apostado por los canteranos espanyolistas a excepción de Omar El Hilali, confió en Omar Sadik e Ian Forns este domingo de inicio en un partido crucial para las aspiraciones de la entidad en la categoría de plata. El encuentro contra el Levante era una auténtica final para el equipo, aunque a Ramis no le tembló el pulso en alinear a ambos canteranos como titulares.

Cumplieron con creces a pesar de las dificultades de uno de los partidos más complicados de la temporada. El Stage Front, cuya paciencia empezaba a rozar límites insospechados, dictaba sentencia a un equipo que sigue sin acabar de encontrar la regularidad deseada en el campeonato liguero. Las adversas circunstancias no fueron un obstáculo para el lateral y el delantero del Espanyol B, que disputaron un partido más que correcto en el que era su debut en liga con el Espanyol.

Los protagonistas explicaron después del partido sus sensaciones tras su debut con el equipo en el campeonato: "El debut fue especial, lo viví con mucha intensidad. Un partido muy igualado, aunque al final sacamos adelante la victoria a y los tres puntos hacia delante", explicaba Ian Forns. "Luchar hasta el final es la esencia en Segunda División, nunca sabes lo que puede pasar. Dimos la imagen de ser una familia, de un equipo unido que luchará hasta el final".

Omar Sadik, por su parte, ha valorado el compromiso de sus compañeros, que están facilitando su llegada al primer equipo: "Estoy muy contento por mi debut en Liga, es especial debut y sumar los tres puntos contra un rival que es muy buen rival. Es importante sumar puntos para conseguir el objetivo que tenemos desde el primer día. Estoy contento de poder jugar con el equipo. Este sábado volvemos a luchar por los tres puntos, quiero dar las gracias a todos los jugadores del equipo que nos ayudaron mucho en nuestro primer partido. Cuando nos fallan algunos balones, nos ayudan a recuperar confianza. Eso es muy importante".

Un mercado sin fichajes... pero con una estrategia definida

El mercado de fichajes del RCD Espanyol se cerró sin movimientos importantes a pesar de la insistencia de Luis Miguel Ramis en conseguir refuerzos para la segunda mitad de temporada. El equipo espanyolista, además, no podrá contar con el imprescindible Edu Expósito, lesionado de gravedad, una situación alarmante que no derivó en nuevas incorporaciones.

La directiva del club perico explicó este lunes la complicada situación económica por la que atraviesa el equipo espanyolista, el principal motivo de la no llegada de nuevos jugadores este mes de enero. Es momento de ajustarse el cinturón, aunque conseguir el ascenso sigue siendo el objetivo imprescindible...

Ante las circunstancias adversas, el club apuesta con todo por la cantera. Reforzar sus esfuerzos en gente de la base se ha tornado en prioritario para el futuro del club. Ya sea por convencimiento o por necesidad, esta es la nueva realidad del Espanyol.