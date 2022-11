El Espanyol no jugará ningún amistoso antes del 'mini stage'

El equipo finalmente solo disputará dos duelos en el parón mundialista Únicamente se jugará ante Torino y Mechelen, ya en San Pedro del Pinatar

Después de conocerse que el Torino y el Mechelen serán los rivales del Espanyol en el stage que los de Diego Martínez realizarán del 5 al 15 de diciembre en el Pinatar Arena de Murcia, la afición blanquiazul esperaba ansiosa conocer el nombre del rival que se mediría al cuadro perico en los días que trabaje el equipo en la Ciutat Esportiva Dani Jarque antes de su ‘mini stage’.

Pero, tal y como ha informado ‘La Grada’, no parece que vaya a haber partido, ya que el Espanyol no ha cerrado ningún encuentro. Se esperaba que hubiera un duelo ante un rival de menor nivel, pero finalmente no tiene pinta de que se vaya a disputar.

De esta manera, los blanquiazules solo jugarán dos encuentros amistosos antes de volver a la competición. El Espanyol vuelve a jugar un partido oficial el próximo 20 de diciembre, cuando viajará hasta La Palma para medirse, en segunda ronda de la Copa del Rey, al Atlético, duelo previo al derbi ante el Barça el 31 de diciembre en el Spotify Camp Nou.

Precisamente para el primer encuentro del Espanyol tras el parón, el que jugará en el feudo del débil Atlético Paso, hay gran expectación. Y es que, tal y como confirmó el club canario en sus redes sociales la noche del pasado lunes, “el servidor está colapsado debido a la alta demanda para la compra de entradas online”. El Espanyol, un histórico de LaLiga, tiene tirón.