Braithwaite sigue sin olvidar su salida del Barcelona

El danés afirmó que "sabía que el club quería que me fuera, pero también sabía que no era por motivos futbolísticos" "Pasaron muchas cosas, hubo mucha política; había demostrado que podía ser importante, pero no tuve la oportunidad"

El delantero danés Martin Braithwaite aún no ha olvidado su salida del FC Barcelona el pasado verano. El atacante del Espanyol considera que los motivos que impulsaron al club blaugrana a abrirle la puerta no fueron futbolísticos.

En una amplia entrevista en el diario británico 'The Guardian', Braithwaite asegura que "después de recuperarme de la lesión pensé que continuaría. Estaba listo, me puse manos a la obra, pero vi que no me necesitaban. Fue extraño. Pasaron muchas cosas, hubo mucha política. Había demostrado que podía ser importante, pero no tuve la oportunidad".

El internacional danés añadió que "eso forma parte del juego, así es como funcionan los negocios a veces. Sabía que el club quería que me fuera, pero también sabía que no era por motivos futbolísticos. Pero forma parte del pasado, es una experiencia más. No me tomo estas cosas demasiado como algo personal. Me conozco a mí mismo y sé mi valor".

LARGO PROCESO

Braithwaite negó ser responsable de que las negociaciones se prolongaran tanto antes de fichar por el Espanyol. "No es que me negara a irme. Me divertía leyendo los periódicos todos los días: todos tenían una opinión. Yo también quería que las cosas fueran más rápido. Cuando llegó el Espanyol pensé: 'Vaya, esto tiene que pasar'. Tardó mucho porque tenía que hacerlo. Las oportunidades llegan, pero hay que estar preparado".

Por último, el jugador españolista destacó a su ex compañero Ousmane Dembélé, al que se enfrentará en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar. "Ese tipo tiene tanto talento que es increíble. Me confundiría tener dos piernas buenas como él.