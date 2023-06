Rubi: “Los pericos lo tienen todo para regresar en un año”

El técnico que llevó al Espanyol a la Europa League, ahora en el Almería, sintió tristeza por el descenso del club blanquiazul “Mi combinación perfecta era la salvación del Almería primero y del Espanyol después”, dijo en rueda de prensa

El entrenador que llevó al Espanyol a la Europa League, ahora técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, afirmó en rueda de prensa haber sentido “tristeza por este descenso”: “Para mí, la combinación perfecta era que el Almería se salvase primero y luego el Espanyol, pero no ha podido ser”.

No obstante, Rubi tiene claro que “los pericos lo tienen todo para volver en un año” porque “son un equipo que siempre se recupera y que tiene un gen competitivo importante”. El ex blanquiazul desea que el club “el año que viene esté en Primera división”.

Sobre el partido, trascendental para el Almería, el técnico catalán espera ver a un Espanyol que “está acabando bien la temporada”, que “marca muchos goles con facilidad” y que “intentará ganar el duelo para ofrecérselo a su afición”. “Dependemos de nosotros mismos, haremos todo lo posible para ganar el partido y, si no sucede o el rival hace un gran partido, estaremos pendientes de la diosa Fortuna, pero no lo contemplo”, añadió Rubi, que no quiso pronunciarse sobre las posibles protestas de la entidad blanquiazul durante el choque: “Estamos al margen, nos centramos en el partido, respetaremos lo que quieran hacer”.