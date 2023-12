El Espanyol aprovecha las fiestas para acoger a los más pequeños

El Espanyol ha aprovechado el parón de navidad para abrirle la puerta a los socios más pequeños del cuadro perico, que han tenido la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos como es habitual en estas fechas de vacaciones escolares. Ha sido en la sesión matinal de entrenamiento que ha preparado Luis Miguel Ramis antes del duelo copero ante el Getafe el próximo 8 de enero. Un entrenamiento navideño que se ha convertido ya en una tradición en la mayoría de clubes y donde los aficionados blanquiazules se lo han pasado en grande con sus ídolos, que han realizado autógrafos y fotografías a los asistentes y han recibido el póster oficial de la plantilla, firmado por sus protagonistas.

Segunda sesión para preparar la Copa

La plantilla blanquiazul se ha ejercitado esta mañana en el Stage Front Stadium, en la que ha sido la segunda sesión de trabajo tras el descanso navideño. Los jugadores regresaron ayer a los entrenamientos con la mirada fijada en el próximo compromiso de competición: la eliminatoria de Copa del Rey frente al Getafe.

Durante la jornada, se ha habilitado un punto donde, gracias a la colaboración de los Voluntarios RCDE, el club ha recogido juguetes para dar a la Cruz Roja.

Regresa Victor Ruiz

La gran novedad de la sesión de entrenamiento ha sido el regreso del central blanquiazul Víctor Ruiz tras dos meses lesionado. Se le espera que esté disponible para los próximos encuentros. Leandro Cabrera, sin embargo, no se entrenó y no estará ante su ex equipo, el Getafe.