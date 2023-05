El Espanyol se agarra al precipicio

El equipo españolista mantiene sus opciones de permanencia a falta de tres jornadas para cerrar la competición, pese a que todavía sigue en los puestos de descenso y no depende de él mismo Recibe el miércoles al Atlético en el RCDE Stadium, visita al Valencia el domingo y cierra LaLiga en casa frente al Almería

El Espanyol, con el triunfo de ayer contra el Rayo Vallecano (1-2), mantiene sus opciones de permanencia a falta de tres jornadas para cerrar la competición, pese a que todavía sigue en los puestos de descenso y no depende de él mismo para salir del pozo.

El cuadro blanquiazul es actualmente el penúltimo clasificado de LaLiga Santander con 34 puntos. Los pupilos de Luis García están a un punto del Valladolid (decimoctavo) y del Getafe (decimoséptimo). Los catalanes no renuncian a nada en un tramo final del curso cargado de suspense e igualdad en la zona baja.

El Espanyol recibe al potente Atlético de Madrid este miércoles en el RCDE Stadium, visita al Valencia el domingo y cierra LaLiga en casa frente al Almería el próximo 4 de junio. Son tres partidos en dos semanas que determinarán el futuro del equipo y de la institución periquita.

Todos sus rivales se juegan algo en este arreón final. El Atlético tiene objetivos ambiciosos, pelea por quedar segundo en la tabla, mientras que el Valencia, pese a que suma 40 puntos y tiene la permanencia encarrillada, y el Almería, decimocuarto con 39, no querrán sorpresas en los últimos compromisos del curso.

En cualquier caso, además de su rendimiento en las tres jornadas finales de LaLiga, los blanquiazules deben esperar a que el resto de rivales implicados en la permanencia pinche. Getafe, Valladolid y, en menor medida, el Cádiz (decimosexto con 38 puntos) son los equipos marcados en rojo por la afición.

El vestuario del Espanyol no esconde que los tres puntos sumados frente al Rayo Vallecano eran esenciales para mantener vivo el objetivo. "Era un triunfo importantísimo y necesario. Si no ganábamos, estábamos medio muertos", reconoció el capitán, Sergi Darder, en declaraciones a los medios del club.

El centrocampista insistió en que el compromiso del equipo será máximo en estos últimos tres partidos: "No sabemos lo que pasará, pero estamos vivos y lo daremos todo. La victoria nos da mucha fuerza, pero no hemos hecho nada. Tenemos otra final y no contamos con margen de error".

El Atlético de Madrid es el primero de los tres duelos vitales para el equipo de Luis García. Pese a la envergadura del rival, los blanquiazules han demostrado que el cuadro rojiblanco no es imbatible: en sus últimas cinco visitas al RCDE Stadium, el Atlético suma dos victorias, dos derrotas y un empate.