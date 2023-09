David López: "No se está trabajando bien en el Espanyol"

David López habló en 'L'Esportiu' de la delicada situación por la que está pasando el Espanyol, equipo donde fue capitán y militó durante nueve temporadas López describe su etapa como futbolista de la entidad perica como una "llena de momentos complicados, con mucha presión y teniendo que soportar cosas que no le correspondían"

David López, que actualmente milita en el Girona pero que fue capitán del RCD Espanyol, concedió una entrevista para 'L'Esportiu' el pasado martes donde habló sin tapujos sobre su tumultuosa etapa como jugador de la entidad blanquiazul.

"¿Si me siento liberado? Y tanto. Fueron momentos complicados, con mucha presión y teniendo que soportar cosas que no me correspondían, pero esto me ha hecho mejorar y me ha hecho crecer. Ahora soy una persona mucho más trabajada mentalmente y de todo se aprende y pueden salir cosas buenas”, dijo el de Sant Cugat.

"Simplemente el hecho de salir de esta responsabilidad que tenía con la capitanía, y de todo el que había dentro del entorno del Espanyol… Había cierta intranquilidad y separar los caminos es el que me ha ido bien por disfrutar del fútbol”, confesó.

El excapitán perico comentaba que aún continúa sufriendo por la manera en que ve al Espanyol: “Y tanto. El momento que vive el club es muy delicado y los que hemos estado lo sabemos perfectamente".

"Es difícil que salgan bien las cosas, porque cuando desde dentro no se está trabajando bien es muy y muy complicado obtener resultados. Esto es lo que vive ahora el Espanyol. Espero y deseo que con los cambios a la dirección deportiva y la llegada de Luis García sean capaces de volver a Primera división", añadió el futbolista.

López estuvo 9 temporadas en el RCD Espanyol y llegó a defender la camiseta en 237 partidos oficiales, su opinión sobre la gestión del club es clara: no se están haciendo las cosas bien. Ahora se siente "liberado" en el Girona y disfruta de su nueva etapa como futbolista pero, sin embargo, la delicada situación por la que está pasando el club de su vida en los últimos años no ha dejado de tormentarle.