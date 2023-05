La duda de Luis García para medirse al Barça

Tras el día libre, el Espanyol seguirá entrenando con miras a aclarar el sistema que usará Luis García El mediocampo aún no tiene claro a sus protagonistas

Señalado en el calendario está este domingo para el Espanyol y, en especial, para Luis García. El técnico de los pericos volverá a tener su plantilla disponible en el entrenamiento de mañana tras el día libre, todo con miras a medirse al Barça en medio de la batalla por la permanencia.

Para salir al campo ante los culés, el entrenador asturiano deberá aclarar las dudas que tiene respecto a su equipo. Las sesiones de hoy serán clave para determinar los once con los que tratará de dar el zarpazo al Barça. Aunque, claramente, hay nombres inamovibles. Fernando Pacheco, Sergi Darder, Braithwaite y Joselu son fijos en un once que aún no está definido. La defensa, eso sí, seguiría con cinco hombres, dejando tres en el medio y el goleador junto al danés en ofensiva.

Pero los acompañantes de Darder son un misterio. Son varias las opciones y solamente dos los puestos para ocupar. Ante el Getafe, única victoria de Luis García, Denis Suárez y Melamed fueron la fórmula en la mitad. Ante el Sevilla repitieron y parecía dar resultado, aunque finalmente el penalti de Vini Souza derrumbó el triunfo.

Justamente, el brasileño es otra de las opciones para dar más solidez a la mitad. Su nombre toma sentido si se plantea un encuentro más físico, lo que también da opciones a la entrada de Keidi Bare. Sin olvidar a Edu Expósito ni Gragera, los otros candidatos.