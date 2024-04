El motivo por el que miles de españoles no han recibido el Ingreso Mínimo Vital en abril

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Si te preguntas por qué aún no has cobrado el Ingreso Mínimo Vital en abril, hay varios motivos que podrían explicarlo. Uno de los más comunes es haber incumplido los requisitos establecidos en la normativa que regula esta prestación.

Esto incluye superar el límite de rentas permitido para cada unidad familiar, lo que puede llevar a una suspensión temporal mientras se aclara la situación. Además, si no has presentado la declaración de la Renta o te has trasladado fuera de España sin comunicarlo, también puede afectar al cobro del IMV.

Es importante recordar que el pago del IMV suele realizarse a mes vencido, pero algunas entidades bancarias pueden adelantarlo a principios de mes. Por lo tanto, si aún no has recibido el dinero en tu cuenta, es posible que lo hagas en los días siguientes, especialmente si hay festivos nacionales de por medio.

Si tu prestación ha sido suspendida, aún puedes recuperarla si se resuelven los motivos que llevaron a su suspensión en menos de un año. En ese caso, el cobro se reanudará a partir del primer día del mes siguiente. Sin embargo, si persisten las razones de la suspensión durante más de un año y no se solucionan, la prestación puede considerarse extinguida.

Además de los motivos mencionados, otro factor que puede afectar al cobro del Ingreso Mínimo Vital es el proceso administrativo. A veces, pueden surgir retrasos en la tramitación de las solicitudes o en la revisión de la documentación presentada. En tales casos, es importante mantenerse en contacto con la Seguridad Social y estar atento a cualquier comunicación o requerimiento que puedan enviar.