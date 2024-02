Josep Guardiola, premio al mejor entrenador

El premio al mejor entrenador catalán, como no podía ser de otra forma, se lo lleva Josep Guardiola, técnico del Manchester City. El año 2023 fue inolvidable para el timonel de Santpedor, como lo fue 2009 cuando estaba al frente del FC Barcelona. Guardiola, que cumple su octava temporada en el Etihad Stadium, llevó a su equipo a la conquista de un triplete histórico para el City: Premier League, FA Cup y Champions League.

La 'caza mayor' del equipo 'citizen' empezó con la consecución de la Premier League el 20 de mayo. De esta forma, el equipo de Guardiola sumó su quinto título en la competición de la regularidad (tercero consecutivo). Poco después, el 3 de junio, cayó la FA Cup tras vencer el City al Manchester United en la final: 2-1. Y, una semana después, el 10 de junio, el conjunto de Pep puso la guinda al coronarse, por primera vez en su historia, campeón de la Champions. Derrotó en la final al Inter de Milán por 1-0. Fue, por otra parte, su tercer título en la máxima competición europea (2009, 2011 -con el Barça- y 2023).

No acabarían aquí los éxitos del City ni de Guardiola en 2023. El equipo siguió en plan apisonadora y se impuso en la Supercopa de Europa y en el Mundial de Clubs. Solo le faltó la Community Shield para igualar el 'sextete' que logró con el FC Barcelona en 2009. Además, fue distinguido a título individual en 2023 por la Premier League y la UEFA como el mejor entrenador. Y, para la FIFA, fue el 'The Best'.

Guardiola, un referente global en el mundo del fútbol por su talento y su capacidad para armar equipos campeones, cuenta con 38 títulos tras su paso por los banquillos del Barça Atlètic (un ascenso), Barça (firmó 14 de 19 posibles), Bayern Múnich (7) y Manchester City (16).