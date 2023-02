Los mejores memes de los Premios Goya 2023

Algunos de los modelitos de la alfombra azul, las estatuillas o el ritmo de la gala han sido objeto de montajes jocosos en redes sociales

La fiesta del cine español ha llegado a su fin y la gala de los Premios Goya 2023 ha tenido emoción, reivindicación y cómo no, memes. Los usuarios de redes sociales no se han hecho esperar a la hora de hacer sus montajes sobre la ceremonia, donde 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, se proclamó triunfadora con 17 estatuillas.

El atuendo de algunos de los actores y actrices que pasaron por la alfombra azul, la duración de la gala, o algunos de los momentos de los premiados han servido para que las redes sociales den rienda suelta a su imaginación.

Así pues, el ritmo -no precisamente frenético- con el que recorre la gala de los Goya las diferentes categorías, como todos los años, se ha convertido en un meme.

Cómo esperaba que fuera la gala de los #Goyas2023 // Cómo está siendo pic.twitter.com/JXVPaZgk0Z — Randy Meeks (@randymeeks) 11 de febrero de 2023

Por trigésimo séptimo año consecutivo, el ritmo de los #Goyas2023 es pic.twitter.com/Tx2rXypM8T — Glitter Punk 🏳️‍🌈 🔻 (@Glitter_Punk) 11 de febrero de 2023

Otra de las cosas que los usuarios y espectadores no han pasado por alto ha sido el cambio de color de las estatuillas, que ahora son marrones. De ahí, que los Goya de chocolate hayan sido protagonistas de muchos memes en redes.

¿Por qué los #Goyas2023 de este año son de color marrón?

Parecen Goyas de chocolate 🙄 pic.twitter.com/NfgwR8fOuu — soylorguor (@soylorguor) 11 de febrero de 2023

Yo comiéndome los Goya de chocolate que han decidido dar este año como premio pic.twitter.com/Y1YSPuYApH — palmer ❤️‍🩹 (@manupalmer) 11 de febrero de 2023

De esto que vas paseando y te encuentras un Goya de chocolate en el escaparate de una pastelería 😋 pic.twitter.com/RjCERGIPVJ — Aragón, historias y falordias (@aragonhyf) 13 de diciembre de 2022

Los trajes y vestidos de los nominados y otras estrellas y personalidades que acuden a la gala son siempre otro de los aspectos más comentados. Así que algunos no han dudado en jugar a 'parecidos razonables'.

Jon Nieve a evolucionado a Pepe Sierra Nevada.#Goyas2023 pic.twitter.com/RSuWb1svem — THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) 11 de febrero de 2023