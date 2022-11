Daniel Meré, el gaitero "más famoso del mundo" por su versión del 'Quédate' de Quevedo y BZRP

"Me encantaría interpretar la adaptación en El Molinón y Miramar", afirma el músico gozoniego, que se ha hecho viral

Una tarde ociosa de domingo, una gaita, un móvil y la canción del verano. Esos fueron los ingredientes de la fórmula del exitazo que está teniendo en redes sociales la versión del "Quédate" de Quevedo y BZRP hecha por el gozoniego Daniel Meré. La adaptación ya supera las 100.000 reproducciones en redes sociales y ha lanzado al "estrellato tiktokero" a este músico, al que por las calles de Luanco ya le gritan que es el "gaitero más famoso del mundo". "Estoy muy feliz de que haya servido para promocionar el instrumento", destaca Meré, que ahora sueña con hacer corear el "Quééééééédate" al público de El Molinón y de Miramar al son de su gaita.

Tal y como explica el propio Meré, todo empezó cuando unos amigos le hicieron llegar un vídeo viral en el que un saxofonista ponía en pie el Benito Villamarín, el estadio del Betis, con una versión de "Quédate". "Pensé que con la gaita podría quedar bien, así que me puse a ello", afirma el músico, natural de Bañugues, que en solo un rato cambió de tono una versión de karaoke del tema que encontró por internet y grabó su adaptación sobre ella: por un lado el audio y por otro el vídeo, que posteriormente montó. "Solo tuve que recortarlo un poco, quedándome con el estribillo, para que entrase en los tiempos de TikTok y ya estaba", apunta.

Lo que era una grabación "hecha más por la broma, por probar" y colgada en la red social china, acabó dando la vuelta al mundo. "Al principio no me enteré mucho de la repercusión. Empecé a darme cuenta cuando a mis amigos y familia les llegaba por Whatsapp o me empezaba a citar gente en internet que no conozco de nada", destaca el intérprete, de 25 años, cuyo vídeo, el segundo que colgaba en TikTok, acumula más de 80.000 reproducciones en la plataforma y otros tantos en Twitter, Instagram o Facebook.

"Estoy alucinando con la repercusión", confiesa Meré, tras un éxito que monopoliza las conversaciones con sus compañeros de clase, ha hecho que su padre se abra cuenta en TikTok o que por Luanco le griten que es "el gaitero más famoso del mundo", un elogio que asume con humor y humildad: "Lo que más me alegra es saber que puedo haber acercado la gaita a gente joven que, quizás en otras circunstancias, no tendrían contacto con ella".

Tras el "pelotazo" en redes sociales, y volviendo al origen del asunto, aquel vídeo viral del saxofonista en el Benito Villamarín, Meré confiesa que le haría especial ilusión interpretarlo en dos estadios asturianos. "Soy del Sporting de Gijón y del Marino de Luanco, por lo que me encantaría poder tocar la versión en El Molinón o Miramar", asegura, sin cerrar puertas a otros campos de la región: "Soy de esos equipos, pero no soy de mente cerrada".

Daniel Meré, producto de la primera hornada del grado superior de gaita asturiana

Actualmente Daniel Meré es estudiante de un grado superior de Gestión de eventos en el instituto avilesino de La Magdalena. Llegó aquí tras ser uno de los tres integrantes de la primera promoción de gaita asturiana del Conservatorio Superior de Oviedo. "Tras acabar no tuve oportunidades. Se creía que cuando saliese la primera hornada de graduados empezaría a funcionar la maquinaria laboral para los gaiteros, pero no ha sido así", lamenta con amargura el de Bañugues, que también se queja de que los del grado superior musical están a la cola para acceder al máster de formación del profesorado, lo que no le ha dejado más remedio que probar fortuna con la formación profesional.

Ante esta circunstancia, Meré teme que peligre el futuro de esta titulación en Asturias. "Eso sumado a que, en mi opinión, la guía docente de gaita en el conservatorio no es la apropiada, puede hacer que esto desaparezca", sostiene.

Para evitarlo pide, sobre todo, más apoyo a las instituciones. "Deberían haber tirado más por nosotros. No nos han promocionado lo suficiente. Ni colocaron nuestro recital en un escenario y horario al que pudiese ir la gente , ni se ha incitado a que orquestas como la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias) nos llame para tocar en ciertas actuaciones... Si no es porque hago mis bolos por mi cuenta, no habría tocado más desde que salí del conservatorio", lamenta Meré, orgulloso embajador del fuelle y el roncón: "Lo mejor de todo esto es la alegría de haber dado un impulso a la gaita asturiana".