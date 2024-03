Álvaro Mayo: "He aprendido a abrazar partes de mí que antes intentaba esconder"

Álvaro Mayo, natural de Sevilla (4 de marzo de 2002) irradía alegría en todo momento. El concursante se convirtió en uno de los incuestionables favoritos de la Academia de Operación Triunfo gracias a su optimismo y sentido del humor.

Sus fans lo tuvieron claro "guapa, lista y sobre todo alvaromayista", ha sido el lema que le ha defendido durante su paso en la Academia.

Su voz, carisma y estética le han convertido en 'el chico pop' de la edición. Apasionado de la música desde pequeño, Álvaro decidió apostar por Operación Triunfo para lanzar su carrera como cantante "quería estar en OT porque era el programa que más formaba a los artistas", confiesa.

Entró en el formato teniendo veintiún años y durante su estancia en el programa no solo ha crecido musicalmente, también ha aprendido a valorarse y a aceptar partes de él mismo que terminaron por conquistar al público.

Salió en la novena gala interpretando 'I want love' de Jessie J frente a un duelo con Paul Thin, que le convirtió en el octavo expulsado.

Sin perder la sonrisa, feliz con su paso en la Academia, con la autenticidad que le caracteriza y dispuesto a enlazar su carrera musical. El primer paso ya lo ha dado, su nuevo single se llama 'Mis nenas', una mezcla de Pop y EDM que ya ha alcanzado las 286 mil reproducciones: "Estoy muy feliz con cómo le está yendo a la canción", nos cuenta.

Pregunta: Operación Triunfo ha sido una gran experiencia en tu vida pero, ¿en qué momento empezó tu pasión por la música?

Respuesta: Mi pasión por la música viene de siempre, desde pequeño realmente. Empecé a estudiar piano con 8 años, porque me gustaba la música. Mis padres lo vieron y me metieron en el conservatorio, pero es una vocación que viene de raíz. Mi familia siempre ha sido muy artista, en mi casa se ha cantado mucho en mi casa, se ha bailado...

¿Soñabas con entrar a OT?

Nunca he sido 'súper mega fan' de OT, he visto alguna edición que otra, pero básicamente quería estar en Operación Triunfo porque era el programa que más formaba a los artistas y que más oportunidades les daba después. Cuando salió el casting de este año fue al primero al que me pude presentar y aproveché la oportunidad.

Y en el momento en que te ponen la pegatina...

No asimile nada, es que asimilar cosas no se me da muy bien (dice entre risas) entonces…iba pasando y era un ¡pues qué guay, vamos al siguiente casting! Realmente no era consciente de la magnitud de entrar en OT y a día de hoy muchas veces lo pienso y digo: ¡Joder, qué he estado en OT!

Eres una de las personas más queridas fuera de la academia el lema "guapa lista y sobre todo alvaromayista" inundó las redes, ¿dentro de la Academia te imaginabas que tenías este apoyo fuera?

Mi percepción dentro de la Academia ha variado mucho semana a semana, sí que notaba mucho cariño siempre, pero no era consciente del nivel de fandom que tenía aunque notaba que las personas que interactuaban conmigo lo hacían de una manera muy sana y bonita.

Según fue avanzando el concurso ya empecé a tener más fans y me dí cuenta que los aplausos crecían.

Los aplausos en las galas fueron tu gran pista

Sobre todo en las grupales. Normalmente tenemos una frase cada uno, lo notábamos mucho porque cuando empezaba la estrofa de alguien el aplauso era mucho más fuerte que con el anterior o el siguiente, así medíamos un poco como iba el concurso.

Álvaro Mayo durante la entrevista para Sport / Enrich Valentí

¿Qué has descubierto de ti mismo durante tu paso por Operación Triunfo?

He aprendido mucho a valorarme, a aceptar y abrazar partes de mí que antes intentaba esconder o no las tenía en tanta estima. Esas cosas que han hecho que destaque y ahora les tengo mucho más valor que antes.

He podido ser más infantil, más bromista porque no tenemos otro tipo de estímulos, y el aburrimiento provoca que hagas tonterías Álvaro Mayo

Desde fuera se te ha visto como alguien muy natural, optimista y despreocupado…¿has sido tú en todo momento o estar rodeado de cámaras cambió tu carácter?

La verdad es que cambié totalmente mi personalidad -dice entre risas- y aclara: 'es broma'. En la Academia he sido como soy yo realmente.

Es cierto que una persona cambia mucho con la situación en la que esté pero no deja de ser genuino, puedes actuar de una manera u otra siempre dentro de tu personalidad.

Por ejemplo, en OT era muy positivo, muy cariñoso con todos y en mi casa no tanto. Es cierto que soy muy bueno y no suelo dar problemas pero a lo mejor no soy tan cariñoso como allí.

Lo que ha podido cambiar de mi, no porque no sea honesto o real, si no por la situación: es que he podido ser más infantil, más bromista porque no tenemos otro tipo de estímulos, y el aburrimiento provoca que hagas tonterías y juegos que en la vida real no harías tanto.

Eso también te ha beneficiado

Sí, lo he disfrutado mucho y me he sentido muy adolescente.

Álvaro Mayo durante la entrevista para SPORT / Enrich Valentí

¿Cómo estás viviendo esta nueva normalidad y la fama repentina? Pasar de ser anónimo a reconocido en tres meses no debe ser fácil

A veces es un poco intrusivo pero bien. Lo hago como puedo con las herramientas que tengo, estoy disfrutando la fama porque me está abriendo muchas puertas y estoy teniendo acceso a oportunidades que antes no tenía.

Hago cosas muy guays pero puede ser un poco estresante, y yo además me agobio muy rápido porque a lo mejor me para una persona, ¡una persona ya ves tú! Y no me molesta la interacción, pero me he encontrado con algún momento un poco más heavy y me he querido ir corriendo de allí.

Tampoco soy Beyoncé -dice riendo-, pero es verdad que ahora sí estoy sintiendo el punto de ansiedad cuando te empieza a parar más gente de la cuenta y estás con tus amigos, tus familiares y no sabes como gestionarlo.

Estoy sintiendo el punto de ansiedad cuando te empieza a parar más gente de la cuenta... igual me han parado dos o tres personas de golpe y me he querido ir corriendo de allí Álvaro Mayo

Durante tu paso en OT has preparado muchos temas, ¿con qué actuación te quedas?

Mi actuación favorita fue 'Unholy', creo que es la que más he disfrutado, al ser un trío éramos más en los ensayos y además nos llevábamos muy bien.

La actuación daba mucho pie al cachondeo porque todo era en tono sexual y muy divertido de hacer.

Ya podemos escuchar tu primer trabajo en solitario, ¿cómo fue el proceso de creación de tu nuevo single 'Mis nenas'?

Fue un proceso muy orgánico, se hizo bastante rápido porque el productor y yo nos entendimos muy bien. Estaba preocupado porque no sabía cómo enfocarlo pero en cuanto nos pusimos manos a la obra tuve la instrumental, la melodía y empecé a escribirla.

La semana que yo estaba nominado vino mi productor del single, habíamos tenido un par de sesiones antes en las que habíamos hablado de lo que yo quería hacer. Me trajo una base una instrumental acorde a mi estilo y cuando me la dio la modificarmos un poco para que se ajustara más a mi. Ese día estuvimos improvisando melodías, y ahí empecé a trabajar en la letra.

El mensaje no pasa desapercibido: "Ya no volverás, así que te voy a olvidar / voy a salir a la calle, ponerme a gritar" ¿Es una historia personal?

No está basada en nadie en concreto pero es una historia que he vivido y que también mucha gente ha vivido. Habla de cuando rompes con alguien pero no de una primera ruptura, más bien es cuando rompes con alguien por décimo cuarta vez (se ríe), te cansas de ese bucle y dices: no necesito esta relación. Es la glow up era 100%.

'Mis nenas' habla de cuando rompes con alguien por décimo cuarta vez y te cansas de ese bucle / Enrich Valentí

Tu nuevo single ya acumula 286 mil reproducciones ¿te esperabas esa acogida?

Me daba un poco de miedo la aceptación al principio porque no sabía cómo iba a salir. Estoy muy feliz con cómo le está yendo a la canción, para mi cumpleaños los fans querían llegar a 300k, qué es una locura y casi llegan, ahora creo que están en 280 y algo.

Estoy deseando ver también los números de Spotify pero tampoco quiero centrarme mucho en los números, evidentemente los miro como un loco todos los días pero intento que no me ocupe mucho espacio mental.

¿Cómo es el sonido de Álvaro Mayo? Tus próximas canciones irán en esta línea pop, estás explorando tu sello o ya lo tienes dibujado

Estoy buscándolo, pero intento cerrar un poquito el sonido. Ahora estoy haciendo Pop, un poco EDM, un poco House incluso, y voy a seguir por esa línea.

Estoy descubriendo cómo lo voy a hacer, porque este single ha sido un poco ‘parto rápido’ pero la vibra es esa.

Ari, Charli, Riri, Queen B y Kim Petras, dice tu nuevo single, ¿referentes?

Mis inspiraciones son chicas del pop mainstream, bueno y también alguna que no es tan mainstream como como Charli XCX o Kim Petras, las que menciono en la canción y más gente como Sam Smith, Demi Lovato pero podría hacer una estrofa con 40 nombres, aunque me gustaría jaja.

¿Y tus colaboraciones soñadas?

De la Academia me gusta mucho Suzete, Chiara, con Bea también me gustaría trabajar. A nivel nacional Belén Aguilera y internacional Ariana Grande, aunque es un poco imposible. Hay muchísima gente que me gusta y también voy pensando porque en un futuro nunca se sabe.

El fenómeno OT tiene una subida rápida como la espuma, es un tren que pasa rápido y puede ser la lanzadera al éxito

Hay presión pero también muchísimas ganas de trabajar, no es presión obligada, es presión por querer aprovecharlo porque es una oportunidad muy grande y un boom mediático enorme pero en ningún momento es una obligación, es más bien ansía de querer hacer cosas, ambición positiva.

"No es presión obligada, es presión por querer aprovecharlo" Álvaro Mayo

De cara al futuro: ¿Qué hay después de Operación Triunfo?

Ahora mismo tenemos muchísimas cosas que están saliendo adelante, hay muchas cosas de las que no puedo hablar pero pronto se sabrán. Lo más inminente es la Gira, después en septiembre tengo el festival Brava y muchas ganas de empezar con nueva música.

Acabas de salir de la Academia y ya formas parte del cartel del festival Brava en Madrid

Mola mucho, no me lo esperaba y me hace estar muy positivo ante el futuro porque la industria musical es un mundo muy incierto. Tener este tipo de proyectos me da positividad para el futuro, espero que vaya bien.

¿Cuándo veremos nuevos proyectos?

Depende de cómo se dé, estoy un poco condicionado por el ritmo de vida que tengo ahora, pero sé que despacio no voy a ir porque tengo muy claro el proyecto que tengo, no voy a tardar tres años en sacar un álbum.

Me gustaría sacarlo pronto, he empezado a trabajar en qué tipo de estética y sonido voy a tener, y lo tengo planteado prácticamente ya.

Me gutaría crecer rápido, todo el mundo queremos ser Ariana Grande - afirma con una sonrisa- pero la vida dirá lo que depara el futuro.