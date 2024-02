Violeta Hódar: "Me encanta prestarle atención a la gente, creo que es el mayor 'love language' que hay"

"[...] su voz corroe la distancia que / se abre entre / la sed y la mano que busca el vaso. / Ella canta" A. Pizarnik

Violeta salta de entrevista en entrevista, pero su sonrisa no se desgasta. Es, como anuncia el tatuaje de su antebrazo derecho, inmarcesible. Se nota la vocación. Y también la devoción.

Su participación en OT se detuvo el 15 de enero, pero la huella que ha dejado habla tanto de su faceta como artista como de su calidad humana.

Violeta entra en la habitación del hotel, e, inmediatamente, reconoce un libro que reposa sobre el mueble del recibidor. Se trata de 'Tan poca vida', de Hanya Yanagihara, y ella comenta que lo tiene en su lista de lecturas pendientes. También identifica la imagen de la libreta donde están apuntadas las preguntas de la entrevista que está a punto de comenzar: la portada es 'La gran ola', de Hokusai. Estas dos coincidencias ya evidencian la profundidad artística de esta granadina, que acude a la poesía para crear sus letras y recoge las vivencias de otras mujeres para enhebrar un discurso que refleja su vertiente más crítica.

Eres periodista. ¿Cómo te sientes estando al otro lado? ¿Dónde estás más cómoda?

No siento que haya otro lado, en realidad. Si decides estudiar algo como periodismo es porque forma parte de ti, y no siento que haya cambiado en ese aspecto. A lo mejor mi contexto y mis circunstancias han cambiado, pero mi yo, mis curiosidades, mis inquietudes, mi pasión por saber qué está pasando en el mundo... eso no ha cambiado. Da igual si me toca estar sujetando el micro o no.

Conquistando Latinoamérica, Francia, récord de votos en tu primera nominación, tu single en Times Square... las 'kivistas' (apodo de las fans de Chiara y Violeta) se han volcado contigo y con Chiara y no habíamos visto una campaña así nunca. ¿Cómo es tu relación con los fans? ¿Tienes alguna anécdota divertida?

Me da pena no ser muy activa en redes sociales y quiero asentarme un poco, pero tengo muchas ganas de hablar con ellas y con ellos, estoy agradecida por todo lo que han hecho y todo lo que hacen y quiero que vean que soy cercana, y que me hace mucha ilusión tenerlos ahí. Me han demostrado cosas que nunca en mi vida hubiese imaginado. ¿En qué momento iba yo a pensar que iba a salir en Times Square, y encima con mi primer single? Es surrealista. El simple hecho de pensar que hay personas que me pueden admirar o simplemente les genero algo positivo le da sentido a todo. Lo que estoy haciendo es algo personal, estoy siendo yo misma, y con mi single pretendo seguir siéndolo. Que la gente me acoja por cómo soy es precioso.

Una anécdota... Hay una chica que se llama Andrea que ya he visto varias veces. Cuando estuvimos en la academia y nos dieron cartas de los fans, me llegó una suya que me hizo mucha ilusión porque puso fotos de Motril, mi ciudad natal, y de Granada. Claro, cuando no tienes nada de tu hogar y, de repente, recibes esa carta, en la que, además, decía muchas cosas muy bonitas... recuerdo que me hizo mucha ilusión que me dijera que se notaba mucho que apoyaba a mis compañeros y que estaba ahí para ellos. Al final, eso es lo que más me importa, la calidad humana. Fue muy especial. Y después me la encontré y me regaló una libreta que llevo siempre conmigo de mi cuadro favorito, uno de Monet. Y, cuando la abrí, tenía una dedicatoria suya en una carta. Ahora es donde escribo todas mis letras.

Hay prácticamente una tesis doctoral en torno a la relación de ese cuadro con la portada de tu single, por la gama cromática.

¡Lo he visto! Me parece tan increíble que la gente llegue a esas conclusiones... os quiero, de verdad. También he visto el análisis de la letra. Y precisamente quería generar eso, que cada uno buscara su propia interpretación. Me apetecía hacer algo que fuese diferente, muy personal... tanto que cada uno pudiera interpretarlo como quisiera.

Gala 1, 'Padam Padam'. Coreo, 'acting', afinación... En la gala 2 Julia Medina publicó en la red social X que de evolución plana, como te dijo el jurado, nada, sino que un tono tan grave no favorece a ninguna mujer. ¿Hasta qué punto crees que influye el reparto de temas en el resultado de una gala?

Influye muchísimo. Aunque no digo que porque te den una canción tengas necesariamente que salir nominado al no ser una canción que has cantado anteriormente, sí que es verdad que, en función del tema, te tienes que enfocar en unas cosas o en otras. Hay veces que la canción puede destacar aspectos que son tus puntos fuertes y otras que tienes que hacer que brillen cosas que no has trabajado nunca, o que no tienes tan trabajadas. La dificultad es mayor, no de cara al resultado final para una actuación espectacular, sino a algo personal, de trabajar algo con lo que no te sientes cómodo o a lo que no estás tan habituado. Tienes solo una semana, es muy frenético, y tú intentas sacar lo mejor de ti, pero hay veces que, a lo mejor, no es suficiente. Puede ser porque esa canción no es tu estilo, que también es válido.

Violeta, durante la entrevista. / Carla Acosta

Creo que, como artistas, cuando salimos al mundo real, elegimos qué camino queremos tomar, cuál es nuestro estilo, nuestro sonido, nuestro movimiento. Eso en el concurso no pasa, te tienes que enfrentar a retos, que también es lo guay, hacer cosas que después, en la vida real, no vas a hacer porque no vas a tener esos desafíos. Vas a elegir lo que te resulte más cómodo y lo que se adapte mejor a ti. Es verdad que es una carta que está en la baraja cuando juegas, pero es una carta muy necesaria y se aprende mucho. En mi caso, con 'Quiero decirte', por ejemplo. Vocalmente es cierto que no tenía nada difícil, aunque el tono me venía regular. Cuando me la dieron ya sabía que no iba a poder lucirla, pero te da igual, porque quieres sacar lo mejor de ti. Después, por ejemplo, me vino 'Only you' y pensé 'por fin, una canción en la que puedo demostrar vocalmente lo que sé y todo lo que he aprendido', porque yo entré con una voz y he salido con otra.

Mamen Márquez me ha ayudado un montón y me ha destapado cosas que no sabía que tenía y he llegado a notas a las que no pensaba que pudiera llegar. Por eso con esa canción me alegré de tener un reto vocal, en el que no tengo que moverme, no tengo que bailar, solo cantar. Me apetecía algo así. Aún así, creo que de todo lo que se vive ahí dentro se puede sacar una lección y un aprendizaje.

¿Tienes un meme favorito?

Lo de 'poco a yopo' me parece una locura. Lo mejor es que yo no era consciente de lo que había salido por mi boca. Me trabé y salí adelante como pude, no sabía lo que había dicho. Creo que nadie supo lo que pasó hasta que, ahora, ha salido y lo he visto. También la hostia que me di, la del café. Creo que me caí en cámara lenta y diciendo “chicos, chicos, que me caigo”, porque me daba miedo haber manchado el sofá de café. Me sentía fatal. Y, últimamente, con los de 'el x venir', el que hay cuando suenan cristales rompiéndose o el de Nochevieja.

Es que hay muchísimos. Eres un poco meme andante.

Yo no era consciente de eso, dentro me sentía muy NPC (personaje sin importancia). Veía que todo el mundo tenía una personalidad muy definida, y yo soy muy propensa a hacer el tonto, me lo paso muy bien, y sentía que no lo estaba haciendo. Luego he visto en algún vídeo que sí que pasó alguna vez.

Mi vídeo favorito es el de “Jesús, Kiki”.

Ah, ¿cuando me agarró? (Se ríe) Yo ese no lo tengo en mi imaginario, lo recuerdo por el momento. Me acuerdo de que me dio una especie de empujón y me salió del alma.

¿Qué tiene Operación Triunfo de 'talent show' y qué de 'reality'?

Para nosotros, para los que estamos dentro, es 'talent', aunque diría que básicamente es convivencia, es tu vida. Entramos, somos amigos, de pronto estás con ellos viviendo una experiencia increíble, haciendo música y disfrutando de tu sueño, del sueño de todo. Para nosotros no hay nada de 'reality'. Eso es, quizás, lo que nos sorprende cuando salimos, y lo que tenemos que gestionar. También es complicado que todo el mundo tenga una opinión, ya no solo de ti, sino de tus amigos.

Violeta Hódar, durante la entrevista. / Carla Acosta

Esa dualidad entiendo que desde fuera se ve como un concurso, porque es lo que es, pero, para nosotros, es parte de nuestra vida, son amigos... Fuera se percibe de una manera y desde dentro lo vivimos de otra porque nosotros no estamos viendo un concurso. Es nuestra vida, aunque sea en unas circunstancias muy diferentes y con gente que hace un mes no conocíamos, pero que, de pronto, somos nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos... porque no tenemos a nadie más. Somos todo los unos para los otros. Y creo que eso es tan bonito y se genera un vínculo... En realidad, si lo piensas, es muy difícil que en una casa de la que no puedes salir convivan dieciséis personas y no se maten. En circunstancias normales eso no podría pasar. Todos disfrutábamos de estar con los demás. Las circunstancias son tan diferentes y nos necesitamos tanto entre nosotros que estamos ahí, y, aunque puedan surgir unos mínimos roces, por encima de todo nos queremos tanto y somos tan conscientes de que solo nos tenemos a nosotros, de que da igual todo.

Creo que la parte de 'talent' y de 'reality' van en función de cómo quieras enfocarlo. Para nosotros, ya te digo, no hay nada de 'reality', es vida y es amistad. Para la gente... depende un poco de en qué te quieras centrar, lo puedes ver como quieras. Me da pena que no se vea como un 'talent', porque nosotros entramos con la ilusión de cantar y salimos con nuevas amistades, pero entramos para demostrar quiénes somos, porque queremos vivir nuestro sueño, no porque queremos ser un personaje. Queremos ser y somos artistas. Al final creo que el público que se quede lo hará por cómo somos como cantantes y personas, no como personajes.

Violeta, durante la entrevista. / Carla Acosta

¿Cuáles fueron tu momento más triste y el mejor en la academia?

Los momentos más tristes han sido cuando se iban los que eran mi gente. Más allá de la convivencia, generas vínculos con las personas de tu confianza que son tu apoyo y a las que les cuentas todo, te desahogas... Perder a esas personas con las que te sientes capaz de llorar, por ejemplo, porque yo no era capaz de llorar fuera, no me salía. Lloraba en mi habitación, o incluso en las duchas. Cuando perdías a esa gente, tenías que reubicarte, y era muy duro, además de tener que enfrentarte al resto de la semana. Y no te puedes permitir estar mal, como mucho una lloradita y a seguir. Y yo incluso intentaba que no me vieran mal. De eso sí que me arrepiento un poco, me habría gustado haber sido más libre allí. Por ser 'perfecta' me he atado emocionalmente.

Eso te ha permitido ser apoyo de otros. Ha ido en tu detrimento, pero en beneficio de la gente a la que quieres. Ha sido el precio a pagar, y creo que, si lo has hecho, es porque te compensa.

Sí, es un mecanismo de defensa, y, cuando estás ahí, haces cosas sin pensar, como te salen. De lo que sí me siento muy orgullosa es de haberme sentido apoyo para gente que significa mucho para mí. Me hace ilusión que gente de ahí dentro y de fuera confíe en mí y me contase cuándo estaban mal y me sintiesen como apoyo. Al final, más allá que como cantante, la gente allí te está viendo ser persona 24 horas. A mí me enorgullece que me digan 'qué buena persona eres'. Nadie es correcto las 24 horas.

Violeta Hódar, en la entrevista. / Carla Acosta

Como nosotros nos conocimos antes y estuvimos muchos días juntos antes de la gala 0, al final generábamos un lenguaje propio. Eso, fuera, muchas veces, no se entiende, pero teníamos tanta confianza que nos expresábamos de forma que, en ocasiones, podía parecer cancelable, pero era todo lo contrario.

¿Y el mejor momento?

Creo que fue un viernes en el que me desperté haciendo un calendario de adviento con Kiki y Martin, en pijama, los pelos locos... un momento maravilloso, me daba igual todo. Luego hicimos sushi. Después jugamos a polis y cacos, nos pegamos una hostia y nos reimos tanto... ese día fue redondo. Fue como tener 8 años.

¿Qué consejo le darías a una persona que quiere entrar en OT?

No es lo mismo verlo que vivirlo. Hay que estar preparado. Recomiendo estar mentalmente listo, es mucho tiempo aislados, se echan de menos muchas cosas, vas a necesitar cosas que quizás no vas a poder tener y vas a tener que acostumbrarte a eso. Operación Triunfo es un programa más duro de lo que parece, pero tiene muchas cosas positivas y vas a tener muchos apoyos. El consejo es ese, prepárate para ese aislamiento, pero nunca olvides quién eres y sé fiel a eso. Creo que la única manera de estar bien ahí es ser fiel a uno mismo.

¿Hay algún momento en el que de verdad se os olvida la existencia de las cámaras?

No, al menos a mí no. Aunque no estés pensando constantemente que ahí hay cámaras y que te están grabando, hay cosas que, internamente, no haces. Por ejemplo, para mí escribir es algo muy personal. Tanto que yo no quería que lo vieran las cámaras. Igual que no era capaz de llorar donde se me veía, tampoco me sentía bien expresando ese tipo de cosas. Y también cambias tu actitud y evitas cosas que harías si estuvieras en tu casa. No te vas a sacar un moco, por ejemplo, aunque no estés continuamente pensando en las cámaras.

Violeta Hódar, durante la entrevista. / Carla Acosta

¿Tienes pensado sacar algo de lo que has escrito en la academia?

Por lo pronto, 'el x venir' nace en la academia y la mayor parte de la letra se escribió dentro. El concepto es de ahí, aunque después se haya perfilado fuera. Tengo conceptos, frases que me gustan, cosas más terminadas... seguro que de ahí sacaré algo. Además, ha sido un momento tan personal que me da para mucho.

En las firmas planificadas de 2017, un sábado en Madrid, Valencia y Barcelona, hubo unas 2.000 personas de afluencia de media. En Motril, miércoles, 2.000 personas.

Fue muy fuerte, sigo sin creérmelo. Yo acababa de salir de la academia y venía desde el aeropuerto con mi familia. Me dijeron que tenían una sorpresa y que íbamos al Ayuntamiento. Cuando llegamos y vi esa cantidad de gente... en Motril, que no es Madrid... y bueno, no sabía ni qué día era, pero ver a tante gente que venía a verme a mí... Y cuando me puse a firmar y la gente me decía que venía de otros sitios, yo no me lo podía creer. ¡A Motril! Fue muy bonito, sobre todo al ser mi ciudad. Estaba mi abuela, muchas caras conocidas... estuvimos hasta las 2 de la mañana firmando. Estaba cansadísima, pero cuando vi la cantidad de gente que había allí pensé 'ya dormiré'.

Si no te dedicaras a la música, ¿te habría gustado apostar por el periodismo televisivo?

A mí el periodismo me gusta mucho, pero me encanta la parte de investigación, de meterme en profundidad. Me gusta quizá más el de opinión, el de valores...Me habría encantado participar en ese periodismo más pasional.

Cris Regatero te dijo en una de las valoraciones que tienes mucho magnetismo. En el escenario siempre pisas fuerte. ¿Eres tan segura de ti misma como pareces o hay brechas?

De hecho, no soy nada segura. Más allá de lo personal, en el escenario... yo en la gala 0 canté 'Crazy' con pie de micro. No había bailado en mi vida. Hice ballet cuando era pequeña, pero para algo como 'Padam Padam'... Para mí fue un desafío muy fuerte. De repente tenía que ser súpersexy encima de un escenario, bailar, plataformas, cama... fue un reto total. Yo creo que eso no se ha valorado tanto, no se ha tenido en cuenta que yo venía de cantar con pie de micro, e incluso ahí estaba temblando. Me daba mucha vergüenza el escenario, cantar...

Me estás hablando en pasado.

Sí, porque también creo que he aprendido. Por ejemplo, ahora tengo muchas ganas de hacer 'Padam Padam' o 'I Kissed A Girl', que son retos de fuerza, de garra, de mostrar 'soy sexy y bailo'. Tengo ganas de hacerlas porque creo que ahora sí que estoy más preparada. En ese momento quizá no lo estaba tanto, porque venía de la nada. Y creo que ahí se necesita también una evolución personal. Creo que en ese momento no estaba en ese punto y ahora sí lo estoy, porque me he enfrentado a varios retos que me han enseñado cómo trabajar esa parte.

Sé que he dado la imagen de que soy muy segura, pero creo que ha tenido mucho que ver con que he estado apoyando a los demás. La gente se apoyaba en mí y eso daba la sensación de que yo era segura, pero para nada. Yo dentro me comparaba mucho con mis compañeros y pensaba 'yo no tengo esto, me falta esto'. Entiendo que se me haya percibido como una persona segura porque he intentado tener mucha madurez, pero, de hecho, llegaba a la habitación y hablaba con mis amigas y eran ellas las que me decían “no sabes lo que estás haciendo, eres genial”. Cuando gente a la que admiras te dice algo así, te da fuerza. Pero la seguridad es algo en lo que tengo que trabajar.

Al final, yo soy esa persona protectora, con unos valores definidos y que tiene claras muchas cosas y no tiene claras otras tantas

Chenoa le dio like a un tuit que decía “Creo que Chenoa se ha visto muy reflejada en Violeta, esa madurez, esas ganas de proteger a la peque (como ella con Natalia) el saber que hay hate fuera (ella recibió mucho)... por eso le ha hablado tan bonito y se ha emocionado...”. ¿Crees que a las mujeres con carácter y que transmiten seguridad suelen sufrir el rechazo de cierto sector del público? ¿Crees que hay una relación?

Yo creo que dar un paso al frente siempre te señala, estás más expuesto porque te estás posicionando. Creo que te hace vulnerable, pero también te hace fuerte. Yo no quiero esconder lo que soy. Al final, yo soy esa persona protectora, con unos valores definidos y que tiene claras muchas cosas y no tiene claras otras tantas. Creo que, de forma natural, he sido yo, y supongo que el exponerte y estar al pie del cañón te hace ser señalada en ciertas ocasiones. Pero no lo cambiaría. No puedo. Al final, soy yo. Es mi forma de ser. Me pronuncio, tengo opiniones, no me arrepiento de ellas y no quiero hacerlo nunca. Creo que eso solo se podrá solucionar si seguimos luchando, diciendo que las mujeres tenemos opinión.

Creo que eso solo se podrá solucionar si seguimos luchando, diciendo que las mujeres tenemos opinión

Tu regalo del amigo invisible fue tremendo. ¿Es parte de tu 'love language'?

Totalmente. Soy muy observadora y, si me dices o noto que te gusta algo en algún momento de nuestra relación, voy a hacerte algo ligado a eso. Me encanta prestarle atención a la gente, creo que es el mayor 'love language' que hay.

Violeta, durante la entrevista. / Carla Acosta

Me encanta escuchar a la gente que quiero, saber qué te gusta. Una vez se lo dije a Abril. Me dijo que hablaba muy bien, y le contesté que creía que eso me pasa porque me gusta mucho escuchar. Creo que es muy bonito escuchar a la gente que quieres, y, al final, creo que eso es una demostración de que estás ahí. Que le regalase esa libreta a Martin, porque sabía que es su pintor favorito, es una forma de decir 'me tienes, te escucho y puedes contar conmigo para lo que quieras'.

Te comiste al resto de los regalos.

Y también le escribí una carta, le hice un dibujito... y eso fue muy de extranjis, porque, claro, no podía meterlo en la academia para dibujarlo, porque si lo hacía Martin lo vería. En los momentos que iba a vestuarios aprovechaba para escribir deprisa y corriendo, hacer el dibujo... Pero bueno, el otro día lo vi con la libreta, escribiendo, y me hizo mucha ilusión.

En tu última semana te vimos siendo el soporte de Chiara, y eso que tú estabas en la misma situación. ¿Priorizaste?

Al final, yo quería que ella estuviera bien. Yo tenía la intuición de que me iba, así que quería que esa semana fuera de despedida. Al principio nos juzgamos un poco por estar mal, pero llegó un punto en el que dijimos “pues no, porque estar mal es algo normal, porque estamos nominadas con nuestra 'otra persona' aquí, de las que nos quedan, y tenemos que dejarnos libertad, expresarnos. Si estamos mal, lloramos, y si estamos bien, reímos”. Esa semana hubo momentos de locura, estábamos desquiciadas. Un rato llorábamos a muerte y al siguiente estábamos haciendo huelga de concurso o el 'Cell Block Tango'... pero fue tan bonito...

Como tenía la intuición de que me iba, pensé que fuera me iba a tener que enfrentar a la vida, pero ella tendría que seguir allí sin mí

Hablé con Kiki y me dijo que no se tuvo que enfrentar a la pérdida porque nos habíamos preparado durante toda la semana. Fue una despedida, pero una despedida bonita, pensando qué queríamos hacer, sabíamos que, se fuera quien se fuera, nos tocaba estar sin la otra, así que nos permitimos hacer todo lo que no íbamos a poder hacer en el futuro. Lo pasé peor por ella que por mí. Cuando ella estaba mal, solo podía pensar 'espero que esté bien y no estar haciéndole daño'. Como tenía la intuición de que me iba, pensé que fuera me iba a tener que enfrentar a la vida, pero ella tendría que seguir allí sin mí. Quería prepararla para ese momento. Siento que fue la mejor despedida.

Te encanta que te regalen libros. Dime algún título que te haya marcado, recomiéndame algún libro.

'La insoportable levedad del ser'.

Milan Kundera.

Librazo. Para mí no es un libro, es casi un ensayo. Está hablando todo el rato de muchos conceptos, y la historia es lo de menos. Me gustó muchísimo. También me encanta 'Éramos unos niños', de Patti Smith. Artísticamente resonó mucho conmigo. De hecho, uno de mis tatuajes es de un aria, que se llama 'Vissi d'arte' (de la ópera 'Tosca') que sale en ese libro. En ese momento, todo me encajó y quise tatuármela.

De hecho, llevas tatuada una palabra preciosa, 'inmarcesible'.

¿En serio? Pues fue mi primer tatuaje.

En tu Spotify saltamos de 'cortijaso máximo' a 'chilling'. ¿Qué música sueles escuchar?

Pues toda esa. Soy 'sad max', soy 'cortijaso máximo de la nefervivi', soy 'vino tinto' (otras 'playlist' de Spotify)... Esa 'playlist' es de las que más orgullosa me siento. Por eso también me daba un poco de miedo, a la hora de hacer mi música, qué iba a salir. Escucho tantas cosas tan diferentes... escucho electrónica, clásica, R&B... de todo, básicamente, pero es que todo forma parte de mí.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿En qué piensas cuando escribes?

Me gusta partir de un concepto. A no ser que esté escribiendo para desahogarme, que es algo que hago mucho cuando estoy mal, soy muy conceptual, me encanta. Ideas que empiezan y terminan, o que no terminan pero es voluntariamente. Por ejemplo, la canción 'el x venir' nació del concepto del vértigo, un cambio personal, un proceso interno, algo que sabes que está cambiando pero no puedes controlarlo, como el cristal que refleja los rayos de luz, que inciden y lo atraviesan, y después salen por el otro lado, pero de otra manera, después de haber pasado por ti. Eso era lo que quería transmitir, lo que buscaba con la canción. Ha sido un poco el leitmotiv de esta primera canción.

Referencias a Lorca, con el 'Romancero', y, en X, versos de Pizarnik.

Una de las cosas que más ilusión me ha hecho de la firma es que una chica me regaló un libro de Pizarnik. Todo lo demás se lo he mandado a mis padres para que se lo lleven a Motril, pero ese libro lo llevo conmigo.

¿Qué más poetas lees?

Emily Dickinson, Lorca me encanta... además, tengo muy presentes mis raíces. Como era una canción de transformación, de proceso y de catarsis, hay muchas cosas que forman parte de mi origen, y el 'Romancero gitano' es uno de los libros que yo me llevé a la academia. También forma parte de mi proceso, además de mi origen. El principio de la canción son diminutos cortes de mí misma hablando en la academia. Hay muchos detalles que están ahí. Había una parte que hubo que quitar, porque no encajaba bien, pero era parte de la concepción de la canción, la primera frase, “lágrimas de cristal”, y no quería que desapareciese del todo, así que la metí de fondo. He intentado cuidar mucho el porqué de las cosas en esta canción.

He intentado cuidar mucho el porqué de las cosas en esta canción

¿Qué me puedes decir del siguiente single? ¿Una palabra, una pista? Para este hubo una pista de la portada en Pinterest.

Bueno, pero eso fue casual, yo no sabía que eso lo podía ver la gente. Tendré que tener más cuidado, aunque también está bien porque así veis mis referencias, mi inspiración... Pero todavía no hay siguiente single. Va a haberlo, claro, pero aún no lo tengo claro. La canción en la que estoy trabajando ahora mismo es con una actitud más chula.

¿Y del videoclip?

Tengo unas ganas de que lo veáis... si tuviera que definirlo con una palabra, diría 'onírico'. Era uno de los conceptos que tenía más presente en el proceso de creación de 'el x venir'.

¿Algo que no te hayan preguntado nunca y que te gustaría que te preguntasen?

Considero que ha habido preguntas clave que no me suelen hacer y que, al final, creo que son con las que realmente se conoce a la persona y al artista.