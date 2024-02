Chiara Oliver: "No debemos parar de aprender nunca"

Chiara Oliver Williams (11 de marzo de 2004, Ciutadella de Menorca) desprende arte en todas sus facetas. Es un aura que la acompaña en cada uno de sus pasos. Su voz, tan especial, hace que cuando la escuchas, incluso con los ojos cerrados, digas ‘es ella’. Tiene duende. Luz. Y esto es algo muy difícil de encontrar.

Entró en Operación Triunfo siendo una niña de diecinueve años y salió, por la puerta grande -no se salvó en la décima gala pero todo el mundo habló de ella durante una semana entera, también en Times Square-, siendo más mujer, segura de sí misma, reconciliada con su personalidad y con una idea clara de lo que quiere hacer, sin perder su esencia inocente y genuina.

‘Kiki’, que se estrena en la industria con ‘Mala Costumbre’ -disponible en Amazon Music y a partir de las 00.01h de este viernes en todas las plataformas-, tiene una relación preciosa con la música. Es el amor de su vida. Dijo, antes de OT, que “mi obsesión no es triunfar en el mundo de la música, mi obsesión es la música”.

Pregunta: Después de vivir todo lo que has vivido, ¿cómo de importante sigue siendo esta frase?

Respuesta: Es la más importante para mí. Para mí la música lo es todo. Yo ahora mismo salgo con las mismas ganas que antes de entrar pero con más confianza en mí misma, pensando que si a la gente le está gustando mi música y mis canciones, y todo lo que he hecho en la Academia, me motiva para seguir, sentarme al piano y contar un poquito mi vida a través de la música. Escuchar música y tocar… Es como lo más grande para mí.

¿Qué sería el éxito para ti?

Hay muchas maneras de entenderlo. Para mí sería, creo, hacer un disco, un proyecto entero. Sería crear un mundo creativo increíble, guay. Quiero que tenga muchos matices, que sea muy mío, con mi estética. Y también el éxito en sí es el amor y todo el apoyo que recibes. De alguna manera ya he llegado al éxito porque a la gente le está gustando mi música. Esto es lo más importante y quiero seguir haciéndolo, a un nivel más guay con canciones producidas. Quiero sacarlas, sé que hay ansia y esto es lo más guay.

Tenías miedo de que no gustase tu forma de ser y eso ha sido lo que más ha gustado.

Eso ha sido increíble porque me he reconciliado conmigo misma. Entré allí que me gustaban partes de mí, pero otras no. Y las que no me gustaban también han gustado mucho. He visto que mi manera de ser ha ayudado a mucha gente a ser ellos y ellas.

Chiara Oliver posa para SPORT / Javi Ferrándiz

Te has convertido en referente.

Es ‘heavy’, porque yo allí dentro no era consciente de que mi manera de ser, simplemente siendo yo misma, viviendo mi día a día, mi rutina, haciendo mis cosas, comiéndome el desayuno, haciendo laterales en la sala de ensayo, gritando ‘Go Lesbian’, iba a tener esta repercusión. La gente me ha dado las gracias porque han visto alguien en quien se han sentido reflejadas. Y eso para mí ha sido muy guay, porque me hubiese encantado tener a alguien en su momento, sobre todo con el TDAH, con quien poder sentirme identificada. Es muy bonito.

¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia?

Amarme más. Y musicalmente he aprendido un montón. He aprendido que no solo sé cantar sino que también sé componer mejor de lo que pensaba. Yo componía, pero no pensaba que fuese buena compositora. He salido con confianza y pensando que no solo canto sino que también compongo, bailo, actúo… Es algo que sé que no hago bien, pero que podría llegar a hacerlo. Pensaba que nunca podría bailar o actuar. Y son cosas que ahora mismo no, pero que si sigo trabajando, igual que lo he trabajado en la academia, lo puedo hacer.

¿Qué papel ha tenido tu familia, especialmente tu madre, Emma, a la hora de gestionar el impacto que has tenido o la presión a la que puedes estar sometida ahora y mantener los pies en el suelo?

Para mí, mi familia es súper importante, porque son los que han confiando en mí cuando yo no confiaba en mí. Son los que me empujaron a hacer esto. Ellos vieron que a mí me encantaba la música, que me apasionaba desde pequeña. Si mi madre no me hubiese empujado a que me presentara a Operación Triunfo, yo no estaría aquí ahora. Es muy fuerte. Siempre que puedo me encanta estar en Menorca porque me permite evadirme un poco de todo, mantener los pies en el suelo, como dices, tras el ‘boom’ que ha habido. Poder estar en casa y haciendo cosas totalmente diferentes.

¿Qué pensaste cuando te enteraste de todo la que se montó para intentar salvarte?

Pensé ‘qué fuerte, qué guay’. Me di cuenta de que tenía tanta gente detrás, tanta gente que quiere que me vaya bien. Gente que ha movido mares por mí, que hemos cruzado el Atlántico para estar en Times Square… Es increíble.

Y vimos unas fotos tuyas de pequeña con la camiseta del Barça y tuviste a mucha gente relacionada con el club, también del fútbol femenino en general y de la Queens League, apoyándote.

Fue tan guay. Me lo contó mi madre al salir. Les quiero dar a todos muchísimas gracias.

¿Te gustaría cantar el himno en el Johan Cruyff o en Montjuïc?

Me encantaría hacerlo. Quiero hacerlo. Y creo que a lo mejor va a ser pronto, por lo que hemos hablado [risas].

Chiara Oliver con la camiseta del Barça / Instagram

Recibiste el apoyo, entre tanta gente, de muchas artistas como Miriam, Julia Medina, Alba Reche, Farga, Chenoa, Gisela… ¿Esto te dice que vas por el buen camino?

Me acabas de decir sus nombres y me ha salido una sonrisa pensando ¡es que a esta gente le gusto! Les parezco guay. Esto es muy fuerte. Es muy bonito, porque es gente a la que admiro. Y que hayan dicho cosas tan bonitas de mí me choca. Para mí no es real aún, pero sí lo es. Por eso cuando has dicho sus nombres… esta sonrisa.

En Operación Triunfo te tocó hacer varios registros pero tú también elegiste poder mostrar varias versiones tuyas como artista.

Para mí lo más importante era salir de ahí satisfecha con el trabajo y de decir ‘vale, lo he hecho todo’. He tocado todos los campos que he podido en el poco tiempo que realmente tenemos, porque parece mucho, pero realmente son diez canciones y no es tanto. Cuando he tenido la oportunidad para elegir, en vez de elegir algo con lo que a lo mejor me podría haber lucido más, he preferido hacer algo que no había enseñado aún. Por eso la última canción fue una canción súper ‘grunge’, súper loca, porque quise enseñar algo que no había enseñado, en vez de estar ahí con el pie de micro y una balada, voy a volverme loca en el escenario. Veía cada semana el escenario y decía ‘quiero volverme loca en este escenario’. Y pude hacerlo en mi última semana.

‘Mala Costumbre’ también tiene ese punto de desenfado. ¿Por qué esta canción como carta de presentación?

Porque ahora mismo es un poquito lo que quiero enseñar, esa compostura, esa tristeza y también la dualidad más desenfadada juvenil, que también lo soy yo. Yo soy muy extrovertida, un poquito loca, tengo ese ese punto. Y quiero que estos sean los dos caminos con los que empiece, pero juntos.

Para el concepto de tu álbum o de tu proyecto, ¿te gustaría centrarte en una versión o mostrarte también todas ellas?

Todo junto. Un poquito como Olivia Rodrigo, que enseña lo triste pero lo loco a la vez.

¿Qué te gustaría transmitir con la música?

El mensaje de ‘esto me ha pasado a mí y a ti también te podría pasar’. Y por esto quiero que gusten mis canciones. Porque cuando alguien me escuche pueda decir ‘esta canción la ha escrito por lo que me acaba de pasar’. Esto es muy guay. Cuando escuchas una canción y dices ‘buah, me identifico con cada palabra’, es muy chulo. Estoy contando historias que nos pueden pasar a todas. Cosas tan básicas de amores y desamores, de gente que te cae mal. Es lo que quiero transmitir.

Tú la música, y Violeta te ayudaba con la letra. ¿Cómo de importante es tener a alguien como ella a tu lado, cerca de ti, que te ayude en todo?

Es súper guay conocer a alguien que confía en ti más que tú misma, porque ella confiaba en mí muchas veces más de lo que yo confiaba y me empujaba a que confiase en mí y creo que por eso yo también he podido abrir las alas y volar un poquito, como diríamos. Y además creo que ahora ya se me dan un poquito mejor las letras, porque lo que me faltaba era confianza, que confiasen en mí y confiar yo misma en mí. Ahora no creo que realmente se me diera tan mal, sabes, ella es mejor letrista, es increíble. Pero es muy guay también poder compartir eso con alguien y que tus ideas reboten de alguien y así poder nutrirnos.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿En qué te inspiras?

Me ha pasado algo, estoy pasando por la calle y de repente, pensando en mis cosas, digo ‘bua, uau’. Y me lo apunto en la libreta o donde sea. A partir de aquí empiezo la canción. Siempre parto de una frase o de un concepto. Nunca parto de ‘venga va, me he ido a mi casa’. Y a partir de aquí, construir encima.

¿Y con la música? ¿Acordes de un tipo según tu ‘mood’?

Podría ser, pero no. Cuando quiero que algo sea muy triste, me pongo a hacer una descendencia con el bajo. Mi canción ‘Otro día’ lo hace, ‘About time’ también. Desciendo con el bajo y me parece algo muy nostálgico. Me encanta la nostalgia.

¿Te gustaría seguir formándote?

Eso es súper importante para mí. Creo que no debemos parar de aprender nunca. Sobre todo cuando estoy componiendo. He visto que realmente lo que quiero hacer es formarme sobre todo en composición. Es mucha práctica y muchos años, yo llevo unos cuantos y no soy súper guay, pero a medida que vaya practicando, formándome, haciendo canciones, juntándome con gente que sabe, creo que voy a aprender un montón. Y eso para mí es lo más importante.

