Thiago Motta, el técnico de moda en Italia

El ex de Barça y Atlético ha convertido al Bolonia en equipo revelación del curso en la Serie A, posicionándolo en la zona media-alta El balance del ítalo-brasileño en esta temporada es de 12 victorias, cuatro empates y nueve derrotas

La temporada 2022/2023 se ha convertido en la de las sorpresas. Si el Nápoles y Kvaratskhelia copan titulares y la clasificación, otros conjuntos se han convertido también en “revelación” del curso, quizás sin hacer tanto ruido.

Es el caso del modesto Bolonia, que arrancó la temporada en la zona baja y se encuentra ya, en este tramo final de la liga, muy cerca de las posiciones europeas. El artífice de esta mejora no es otro que su técnico, Thiago Motta.

El exazulgrana llegó al banquillo ‘rossoblù’ a mitad del mes de diciembre, tras la muerte de Sinisa Mihajlovic como medida de emergencia. Su debut fue ante el Empoli, en casa, con una derrota. No fue el estreno esperado, y la primera victoria se hizo esperar aún cuatro jornadas más, llegó ante el Lecce, y empezó ahí la resurreción del conjunto de la Emilia-Romaña.

Licencia para soñar En estos meses, el balance del joven preparador italo-brasileño es de 12 partidos ganados, 4 empates y 9 derrotas que sitúan al equipo octavo de la tabla con 43 unidades y a solo cinco puntos de la Atalanta, conjunto que marca la última plaza europea. Precisamente, en la última jornada, el Bolonia se enfrentó a los de Bérgamo, cosechando una importante victoria (2-0) para sus aspiraciones. La próxima jornada se miden al Milan, cuarto clasificado, en otro duelo clave.

Motta, que debutó en la Serie A como técnico en el Génova, ya protagonizó el milagro consiguiendo la permanencia del Spezia el curso pasado. Con el Bolonia ha sabido lidiar con las ausencias de algunos de sus futbolistas clave y se ha ganado el respeto de sus jugadores. “Hemos mejorado mucho. Trajo el salto de calidad”, afirmó el escocés Lewis Ferguson sobre su entrenador.

En la órbita de los grandes

Los resultados conseguidos con el Bolonia han hecho que los focos de los grandes equipos se posen sobre el joven técnico brasileño. En la Serie A, se ha relacionado a Motta con el Inter de Milán como sustituto de un Simone Inzaghi que no tiene garantizada su continuidad. Tampoco ha pasado desapercibido fuera de las fronteras transalpinas, en la órbita de equipos como el PSG. En la entidad parisina colgó las botas como futbolista, y ya hizo de entrenador con el equipo sub-19. Pese a los rumores, el técnico dejó claro en unas declaraciones recientes que “no me interesa hablar de otra cosa que no sea del Bolonia”.