Luis Enrique: "¿Si mañana juega Mbappé? Bien sûre"

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, confirmó este viernes, con cierta sorna, que Kylian Mbappé jugará este sábado la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon (OL), en el que será el último partido del delantero con el PSG.

"¿Me preguntas si Kylian Mbappé va a jugar? 'Bien sûre, bien sûre' ("seguro", en francés)", bromeó Luis Enrique, mientras hacía una mueca en dirección al periodista que le hizo la pregunta.

El técnico había evitado responder a otra pregunta sobre Mbappé anteriormente acerca de su participación el sábado, pues la estrella francesa se ha perdido los dos últimos partidos de Liga.

Luis Enrique adelantó que no hará un balance de su primera temporada parisina: "Eso ya lo habéis hecho vosotros. Yo no tengo que evaluar mi propio trabajo. Eso le cabe a Luis Campos (consejero deportivo) y a mi presidente. El resto me da igual".