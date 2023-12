Partidos Copa del Rey hoy, 6 de diciembre: horarios y dónde ver en TV y online

La Real Sociedad se enfrentará al Andratx, el Real Betis regresará a Extremadura y el Sevilla visitará León Sigue todos los partidos de hoy en directo en SPORT

La segunda ronda de la Copa del Rey sigue su curso con la disputa de varios encuentros, una eliminatoria que seguirá hasta este jueves 7 de diciembre. Recordar que en esta segunda ronda no comparecen los equipos que disputarán la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna, que ya entrarán directamente en el bombo del siguiente sorteo de dieciseisavos de final.

Hoy a las 16:00 horas, la Real Sociedad se enfrentará al Andratx en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Andratx, equipo de Segunda RFEF, eliminó al Tarazona en penaltis, mientras que los donostiarras superaron al Buñol en una reñida eliminatoria.

A las 19:00 horas, el Real Betis regresará a Extremadura para enfrentarse al Villanovense. El Betis eliminó al Hernán Cortés, y los extremeños hicieron lo propio con el Ibiza.

A las 21:00 horas, el Sevilla visitará León para jugar ante el Atlético Astorga. Los locales sorprendieron al eliminar al Andorra, mientras que el Sevilla venció al Quintanar de la Orden en la única victoria bajo la dirección de Diego Alonso.

Además, a las 12:00 horas, Rayo Vallecano y Almería participarán en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los madrileños se enfrentarán al Yeclano, mientras que los andaluces visitarán al Barbastro.

A las 16:00 horas, el Alavés jugará contra el Terrassa en Cataluña. A las 19:00 horas, el Mallorca se dirigirá a Aragón para enfrentarse al Valle Egüés, y a las 21:00 horas Las Palmas jugará contra el Tudelano.

Junto con estos emocionantes encuentros de la segunda ronda de la Copa del Rey, hay otros ocho partidos que determinarán a los vencedores del día. Destacan encuentros como el Deportivo vs. Tenerife, Alcorcón vs. Cartagena, y Málaga vs. Eldense, entre otros. ¡La emoción de la Copa del Rey continúa!

Los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey se podrá ver a través de Movistar+ LaLiga y toda la información de la competición española se podrá seguir en nuestra página web.