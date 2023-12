Neymar no despierta de su pesadilla

Otra vez Neymar se va a perder un torneo importante con la 'canarinha'. Operado en noviembre por una rotura del ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda, el jugador brasileño no llegará a la Copa América del próximo 20 de junio, según ha afirmado el médico de la selección, el doctor Lasmar. “No tendrá tiempo, es demasiado pronto. No tiene sentido saltarse pasos para ponerlo en pie antes de tiempo y correr riesgos innecesarios Debemos tener paciencia. Hablar de una rentabilidad antes de los nueve meses es pronto, afirmó Lasmar en la Radio Brasileña 98 FM.

La lesión más grave de todas

El Dr. Lasmar, sin embargo, se mostró tranquilizador sobre las posibilidades del jugador de 31 años, que ahora juega en el club saudí Al-Hilal, de volver a su nivel de juego antes de su lesión. “Esperamos que después de este tiempo esté completamente recuperado, listo para regresar al juego de alto nivel, con buenos resultados, sin ningún tipo de restricción”, afirmó.

El astro de Brasil se lesionó el 17 de octubre durante la derrota (2-0) ante Uruguay en Montevideo en un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Fue evacuado en camilla, entre lágrimas y en noviembre fue operado de una rotura del ligamento cruzado y un menisco en su rodilla izquierda.

El 10 de la Canarinha se echó la mano rápidamente a la parte interna de la rodilla y los peores presagios se confirmaron cuando Diniz llamó inmediatamente a Richarlison.

La Copa América del próximo verano será su gran objetivo, aunque los plazos a simple vista son poco esperanzadores tanto para el jugador como para la 'canarinha'.

El doloroso historial con la Copa América

En las dos últimas ediciones de la Copa América, Neymar no tuvo la mayor de las suertes. En la del 2019, celebrada en su propia casa, en Brasil, no pudo participar debido a una rotura en los ligamentos del tobillo. En 2021, sin embargo, perdió la final contra la Argentina de Messi y encima en Maracaná.

Es cierto que Neymar debutó en la Copa América de Argentina 2011 y en ella logró anotarle dos goles a Ecuador dentro de la fase de grupos, pero su equipo, dirigido en aquel entonces por Mano Menezes se fue eliminado en los cuartos de final.

En Chile 2015, el hombre que llevó la número ‘11′ en el Barça disputó los dos primeros encuentros con Brasil, con un gol y una asistencia, pero al ser amonestado contra Perú y Colombia, fue suspendido para ir frente a Venezuela.

Al año siguiente, en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, Neymar fue condicionado para elegir uno de los dos torneos cuando jugaba en el Barça, la Copa América o los Juegos Olímpicos, y se la perdió, aunque llevó la medalla de oro a casa.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Neymar a lo largo de su carrera?

Las lesiones han marcado la trayectoria de Neymar. Su historial de dolencias y lesiones es larguísimo, inacabable. Si bien es cierto que durante su etapa en el Barça tuvo continuidad a nivel físico (y es cuando ofreció su mejor versión), a partir de su llegada a París las molestias fueron recurrentes.

Neymar ha tenido históricamente muchos problemas en el tobillo. De hecho, tienen origen desde su etapa en el FC Barcelona. Un maltrecho tobillo que ha ido incomodándole todo este tiempo. Sufrió una rotura de ligamentos en junio de 2019 y en noviembre de 2021 estuvo otros 73 días de baja por el mismo problema: el tobillo.

Esta temporada solamente se había perdido un mes por problemas musculares. Y ahora esta lesión de rodilla ha sido todo lo grave que parecía. Las pruebas confirman que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda, no llega a la Copa América.