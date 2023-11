Alexis Sánchez 'se harta' de la selección chilena

El delantero exblaugrana está incómodo en 'La Roja', no oculta su enfado y coincide con su mal momento en el Inter Alexis Sánchez se ha quejado abiertamente de las condiciones de trabajo y del fútbol chileno en general

No vive su mejor momento Alexis Sánchez. El que fuera delantero del FC Barcelona es el líder indiscutido de la selección de Chile, que deambula en la zona baja de la tabla clasificatoria sudamericana de cara al Mundial 2026.

Con cambio de seleccionador incluido tras la dimisión del 'Toto' Berizzo, a Alexis se le ha visto muy incómodo en la última ventana FIFA de selecciones.

En un mal momento tanto en su club, el Inter, como con Chile, el de Tocopilla solo ha marcado un gol en lo que va de temporada, y con Chile su rendimiento ha bajado muchos enteros.

El delantero además se quejó por el estado de las duchas y las malas condiciones del estadio Monumental y de las instalaciones donde se concentró Chile. Alexis ya no se calla.

En el peor arranque en la historia de las eliminatorias mundialistas en el Cono Sur, la 'Roja' es un polvorín y Alexis está en el ojo del huracán, tanto como objeto de criticas como criticando él mismo.

Ante Ecuador se vio a la peor versión del exblaugrana, iracundo y desconectado del encuentro. Tal y como apunta 'La Tercera', Alexis estuvo más preocupado de regañar a sus compañeros, como a Felipe Loyola, Alexander Aravena y Ben Brereton, que de intentar anotar.

“Alexis siempre ha sido así, es un perfeccionista como delantero, es un jugador responsable, quien siempre trabaja bien. No creo que se sienta molesto por venir, pero quiere que las cosas siempre salgan bien”, dice Juan Carlos Letelier, delantero de la selección de Chile en España ‘82.

Una opinión parecida a la de Jorge Aravena, quien fue técnico del tocopillano en la selección chilena Sub 17 y también en Cobreloa. Según él, capitán de la Roja en Quito tiene razón en molestarse.

“Es normal que esto pase, cuando no salen las cosas, cuando no ganamos, no marcamos; todos empiezan a perder la paciencia. Es cierto que en el partido ante Ecuador se dedicó a discutir mucho, porque todos se frustran. Sánchez no estará siempre para solucionar las cosas”, afirma el exvolante de Universidad Católica.

Entre rumores sobre su posible retirada de la selección chilena, la 'Gazzetta dello Sport' develó que el jugador sufría “un problema en la sangre”, una anemia severa, que le impedía entrenar con normalidad.

“El cuerpo técnico de la Selección Chilena está evaluando el estado de Sánchez, mientras se le realizan pruebas clínicas -no graves y conocidas por el Inter- sobre su nivel de hemoglobina, que es inferior al valor normal de referencia”, aseguró el medio.

El sábado pasado, Alexis Sánchez habló con los medios en la previa donde criticó fuertemente la infraestructura de Juan Pinto Durán, el centro de entrenamiento de la 'Roja'. También afirmó que de las duchas del Monumental, donde el equipo nacional empató con Paraguay, salían literalmente excrementos.

“En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, disparó.

Unas críticas que han dado la vuelta al mundo, y que reflejan el enfado del ariete con las condiciones que se encuentra cuando atraviesa el Atlántico para jugar con su selección.

Los históricos ahondan en las quejas de Alexis. Letelier agrega que “Alexis está acostumbrado a otro nivel, en todo, por eso reclama por las instalaciones que tiene Chile. Es lógico, tal vez para los jugadores de acá es más habitual”.

Sin embargo, hubo un cuestionamiento en el medio por las palabras del tocopillano. No tanto por el fondo del tema, sino por el timing de hacer la crítica, justo en la mitad de la doble fecha eliminatoria y tras la renuncia del técnico Eduardo Berizzo.

“Si lo hubiera dicho en los mejores momentos hubieran dicho que se aprovechaba de la situación, porque estaban bien ubicados. Ahora dicen que se excusa por los malos resultados. Pero las cosa hay que decirlas en los momentos en los que hay que decirlas”, comenta Aravena.