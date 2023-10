Las razones del fracaso de la fusión con Quick-Step, al descubierto

Richard Plugge, director del equipo ciclista Jumbo-Visma, ha proporcionado una explicación sobre no consumir la fusión con Quick-Step La noticia de una posible fusión entre Jumbo-Visma y Soudal-Quick Step provocó conmoción en el mundo del ciclismo

Richard Plugge, director del equipo ciclista Jumbo-Visma, ha proporcionado una explicación sobre las razones detrás de la decisión de no consumir la fusión con Quick-Step, en una reciente entrevista con The Outer Line. El periodista y líder neerlandés señaló que su principal preocupación era "no dejar a ningún equipo en el limbo", lo que influyó en la falta de acuerdo para la alianza, a pesar de semanas de conversaciones y rumores intensos.

La noticia de una posible fusión entre Jumbo-Visma y Soudal-Quick Step provocó conmoción en el mundo del ciclismo después de que se filtrara a la prensa. Sin embargo, el 6 de octubre, ambas escuadras anunciaron públicamente que la fusión finalmente no se llevaría a cabo, dejando a muchos sorprendidos.

En su explicación, Richard Plugge mencionó que una de las principales preocupaciones era garantizar la estabilidad y el futuro de los equipos existentes. La idea de fusionar dos de los equipos más destacados en el ciclismo mundial generó inmensa expectación, pero también preocupaciones sobre qué pasaría con los corredores, el personal y los patrocinadores de ambos equipos.

El director de Jumbo-Visma afirmó que, durante las negociaciones, se dio cuenta de que la fusión podría resultar en la desaparición de uno de los equipos, lo que no era la intención original. Por lo tanto, tomó la decisión de no seguir adelante con la fusión y asegurarse de que todos los equipos involucrados tengan un futuro claro y sostenible.

Si bien la fusión habría sido una movida sin precedentes en el ciclismo profesional, la importancia de mantener la estabilidad de los equipos ya existentes y proteger a los ciclistas y el personal fue un factor determinante en la decisión de no seguir adelante con el acuerdo.

A pesar de que la fusión entre Jumbo-Visma y Quick-Step finalmente no se concretó, la noticia resalta la importancia de considerar el bienestar de todos los involucrados en las decisiones de este tipo en el ciclismo profesional.