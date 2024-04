Oficial: Wout Van Aert se baja del Giro

El ciclista belga Wout Van Aert (Visma-Lease) no estará en el Giro de Italia 2024 (del 4 al 26 de mayo), como consecuencia de la dura caída sufrida hace apenas unas semanas en la A través de Flandes.

El parte médico difundido por el equipo desveló una "fractura de esternón, una clavícula rota y varias costillas rotas" que ponían en duda la participación de Van Aert en las clásicas y también en la primera grande de la temporada, el Giro de Italia. El propio ciclista ha confirmado a través de un vídeo que no podrá participar.

“Mi recuperación va bien, pero aún no puedo entrenar. Muchas de mis lesiones están recuperándose bastante bien, pero mis costillas siguen siendo un factor limitante, por lo que en este momento no puedo entrenar. Intenté dar mis primeros pedales en la bici pero no lo suficiente como para poder entrenar. Por eso tomamos la decisión de no correr el Giro de Italia. Mis costillas y mi cuerpo necesitan descanso. Es una lástima y estoy decepcionado por perderme mi segundo gran objetivo de la temporada, pero es tiempo de recuperarme. Necesito priorizar mi salud”, explicó Van Aert en un mensaje difundido por el Visma-Lease.

A la vez, el propio equipo hizo oficial que el francés Christophe Laporte ocupará el lugar de Van Aert en el Giro de Italia 2024.

El Visma - Lease sigue también pendiente de la evolución de Jonas Vingegaard tras la caída en la Itzulia. El corredor danés sigue recuperándose de sus heridas en un hospital de Vitoria donde fue operado la semana pasada. También peligra el Tour de Francia para el vigente campeón, aunque queda margen hasta el 29 de junio que de comienzo la 'Grande Boucle'.