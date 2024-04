El padre de Vingegaard, preocupado por el estado de su hijo

El danés Jonas Vingegaard sufrió una dura caída en la Itzulia 2024 que le obligó a pasar por quirófano en un hospital de Vitoria, donde continúa ingresado recuperándose.

El padre del corredor del Visma, Claus Vingegaard habló este miércoles sobre el estado de su hijo en una entrevista al medio 'Ekstra Bladet'. "Realmente es un infierno, pero no nos corresponde a nosotros decidir. No he tenido la oportunidad de hablar con él todavía, ni con él ni con su mujer ni con el equipo", apuntó el progenitor. "Básicamente sólo sabemos lo que leemos en los medios. No es que no queramos acompañarlo en España, pero en este momento no creo que debamos hacerlo. Sólo recibimos pequeñas actualizaciones", aseguró.

Vingegaard, atendido por los servicios de ambulancia / EUROSPORT

La falta de información preocupa a Claus Vingegaard. "¿Por qué no puedo ponerme en contacto con él? ¿Hay algo que no me están diciendo?", comentó en los medios de su país. La última actualización de su equipo tampoco aclara la situación del corredor y no habla sobre los posibles problemas en el pulmón. "Jonas fue operado con éxito de la clavícula. Ahora pasará las próximas semanas recuperándose. Aún no está claro cuánto tiempo llevará esto. Se encuentra bien y expresa su agradecimiento a todos por sus amables palabras durante los últimos días", explica la nota publicada por el Visma en redes sociales.

Por el momento, Jonas continúa en los cuidados intesivos del hospital de Vitoria, donde sigue recuperándose de su terrible caída en la cuarta etapa de la Itzulia, donde también se vieron involucrados otros favoritos como Roglic y Evenepoel. Su participación en el Tour de Francia, donde defiende la corona, está en duda.