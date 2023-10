Nairo Quintana: "Aún puedo ser competitivo"

El colombiano, desposeído del sexto puesto del Tour 2022, confía en competir en 2024 "A nivel mental está siendo difícil pero gracias a mi familia y amigos, estoy tranquilo y con fuerza para seguir luchando"

Su futuro está repleto de incógnitas, pero Nairo Quintana (Boyacá, Colombia, 1990) no pierde la esperanza de volver a ponerse un dorsal para competir como ciclista profesional.

Desde que fue desposeído de su sexta plaza en el Tour de 2022 por su positivo en tramadol (sustancia no prohibida por la AMA pero sí por la UCI por sus efectos secundarios), la vida del ciclista colombiano, que ahora vive entre Andorra y su país natal, ha dado un vuelco.

"Me siento muy apoyado y positivo. Sueño con volver a la competición y aunque el ciclismo ha cambiado mucho creo que aún puedo ser competitivo. Espero que el Cóndor de Boyacá vuelva", explicó Quintana en el Criterium Velo Café de Andorra, un lugar especial para el corredor.

No en vano, el café ha pasado a ser una de las prioridades de su vida: ha lanzado su propia marca de café, 9.30, un nombre nacido al calor de un estudio que apuntaba que la mejor hora de la mañana para tomar un café es precisamente las nueve y media.

"Andorra es un país muy hospitalario", sostiene Quintana. "Estoy bien de ánimos, sigo trabajando con asiduidad, siempre tengo gente para poder entrenar. Procuro ser riguroso en todo, entrenamientos, como ciclista y en la producción de mi café".

"Sin duda, a nivel mental está siendo difícil, sin embargo, gracias a mi familia y amigos, estoy tranquilo y con fuerza para seguir luchando".

Quintana cree que está en condiciones de competir como uno de los ciclistas más destacados del pelotón en 2024, año en el que cumplirá 34.

"No sé qué maillot llevaré, de momento tengo el de nuestra marca, Nairo. Espero lucir un maillot que la afición reconozca, tener un dorsal el año que viene sería una ilusión para mí", confesó el colombiano en RTVA.

Mientras se vuelva con sus proyectos empresariales, Quintana admite que volver a competir es algo que piensa a diario.

"Sueño con la competición. Siempre he tenido la tranquilidad de dormir bien y tranquilo. Mi familia no me ha permitido hundirme en ningún momento. Además, mi cultura ha hecho que haya pasado página, me haya levantado para escribir una nueva y haya continuado mirando hacia adelante. Nunca se acabará la tinta del bolígrafo para seguir escribiendo páginas", confesó en 'Ara'.