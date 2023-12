El Sevilla se despide de Europa con la cabeza alta

El Sevilla jugó como nunca y perdió como siempre. El equipo hispalense se despide de Europa de la forma más amarga después de cuajar una notable actuación en Lens (2-1) pese a que los pocos errores que cometió le penalizaron sobremanera. Una pérdida de Soumaré y otra de Pedrosa valieron dos goles a los franceses, que tuvieron el miedo en el cuerpo en varios compases del duelo aunque se ciñeron a un guion que les terminó saliendo a la perfección. Ramos, de penalti, hizo soñar a los de Nervión con poder seguir en competición continental.

No presentó demasiadas sorpresas en el once Diego Alonso. Poco más tenía a su disposición al sufrir hasta 14 bajas por distintos motivos. Se adueñó desde el principio del cuero ante un Lens muy contemplativo que sabía que el empate le servía y que esperaba que el manojo de nervios en el que se convierte el cuadro hispalense cuando las cosas no le salen le podía beneficiar en cualquier momento. La realidad es que empezó más intranquila la zaga gala. Regaló primero un córner y después una cesión que Gudelj no pudo transformar ante la muralla que levantó el rival.

No encontraba situaciones claras el Sevilla, que estaba en el camino correcto. Rakitic tuvo la más clara con un latigazo desde fuera del área que obligó a volar a Samba. Vibraban los casi 300 aficionados sevillistas desplazados que finalmente pudieron acceder al estadio pese a la prohibición de ayer del Gobierno francés que hizo temblar a más de uno.

El paso por vestuarios no cambió un ápice las cartas que había sobre la mesa. Y la apuesta del Sevilla estuvo a centímetros de ser la ganadora. Pedrosa remató al larguero anticipándose a su par después de una recuperación de Gudelj y dos minutos después el Lens se vio con un penalti a favor. Mal pase de Soumaré en la medular, poco tenso, que derivó en una contra donde él mismo provocó la pena máxima. Muy dudosa, eso sí, pues fue entre zancadilla y tropiezo de Medina. El VAR no entró en escena y Frankowski ejecutó perfecto desde los once pasos.

Acusó momentos de zozobra el Sevilla, como siempre este año cuando recibe un revés. Quemó todas sus naves Diego Alonso dando entrada a Rafa Mir, casi transparente desde que llegó el técnico uruguayo. Así de crítica era la situación. En-Nesyri, muy incómodo durante toda la tarde, tuvo en su primer y único remate una buena opción de empatar que mejor era para Rakitic que venía de cara.

La ‘suerte’ pareció sonreírle al Sevilla después. Un agarrón sobre el delantero marroquí fue penado con penalti. Sergio Ramos asumió los galones, pero Samba se lo detuvo con un paradón de mano firme. Lo hizo con trampa, adelantándose a la línea. En el segundo intento, el camero optó por el ‘Panenka’ y pese a que el cuero casi lame el horizontal acabó en un 1-1 que hizo soñar a los suyos.

El propio Ramos, ya como ‘9’ volcado al ataque, gozó de la mejor en un remate muy tapado donde optó por la potencia y la mandó a las nubes. Con el equipo viviendo en campo rival, una pérdida de Pedrosa ante Sotoca acabó en una rápida contra que Fulgini transformó en el 2-1. Final cruel para un Sevilla que se marcha de la Champions tras una muy floja fase de grupos donde termina registrando unos paupérrimos dos puntos.