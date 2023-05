Guardiola explica su cabreo con De Bruyne: "No era necesario..."

Pese al contundente triunfo, el técnico catalán se mostró autocrítico: "Nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario" "Nada más salir Gündogan ha perdido un balón", añadió Pep, no del todo contento tras el descanso aunque dijo estar "muy contento" por estar en la final

Pep Guardiola fue autocrítico tras el 4-0 contra el Real Madrid. Suena paradójico pero el técnico catalán lamentó ciertos errores de los suyos en la segunda parte después de que la primera fuera un auténtico recital.

“En la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo. Nada más salir Gündogan ha perdido un balón, Kevin ha hecho tres transiciones que no eran necesarias y nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario, hundirles y girarles mucho. Por eso no hemos estado tan bien”, dijo a ‘Movistar+’.

No obstante, Pep valoró una gran victoria que permite sacarse la espina de la eliminación del 2022. “Hemos jugado con el dolor de barriga del año pasado y lo hemos sacado. Estos partidos hay que jugarlos con una gran intensidad, y estoy muy contento de estar en la final”. ¿La clave de ayer? Táctica. “En la ida decidí poner un interior más atrás y hoy hemos decidido ponerlo más adelante y eso nos ha dado más fluidez. Hemos estado muy bien después”, añadió el de Santpedor.

Elogios a Rodri

Guardiola, cuestionado por Rodri, no pudo contener un sinfín de elogios para el español. “Sin él no lo hubiéramos hecho, se ha convertido en el mejor mediocentro. Ha estado imperial, en todo. Se habla de Erling y es lógico, se lo merece, pero sin Rodri no habría sido posible. Su presencia es muy importante. Estamos muy felices”, apuntó.

Ahora llega el Inter en la final, aunque evitó sentirse favoritos y aplaza la valoración. “Ya tendremos tiempo para prepararlo. Ahora primero viene la Premier y luego ya llegarán las finales, primero la de la FA y luego la de la Champions”, concluyó.