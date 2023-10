El 'nuevo Haaland' causa sensación en Europa: "Esto es solo el principio"

Hojlund lleva tres goles en dos partidos de Champions y es la única luz en el oscuro túnel en el que está metido el Manchester United "Tiene potencial para hacer lo que está haciendo. Tiene pinta que su nivel irá a mucho más", relata a SPORT Pep Biel, el que fuera su compañero en el Copenhague

Del Teatro de los Sueños al Teatro de los Horrores. Lo que está sucediendo en el Manchester United lo hubiera firmado Quentin Tarantino para algunos de sus guiones. De las presuntas agresiones de Antony a su expareja a las constantes faltas de disciplina de Sancho pasando por una defensa esperpéntica.

Ya se puede decir tras la derrota ante el Galatasaray: el Manchester United es un auténtico drama. Sin una hoja de ruta, con jugadores muy fuera de forma y con una debilidad defensiva propia de un equipo que no encuentra el camino.

Aun así, no todo es drama en el lado 'red devil' de la ciudad mancuniana. A pesar de todas las circunstancias, hay una luz que empieza a brillar en la oscuridad. Tiene nombre y apellidos y está cada día más cerca de dejar de llamarse 'el nuevo Haaland'. Se trata de Rasmus Winther Hojlund.

Hojlund dio los dos goles al Manchester United frente al Galatasaray | TELEFONICA

El delantero danés, que llegó este verano a Old Trafford con un traspaso multimillonario, es ya toda una realidad del fútbol europeo. El United se fue a por Kane pero tuvo que conformarse con un delantero de 20 años tremendamente potente, muy semejante a Haaland en características de aspecto y de juego y que ya había empezado a destacar en la Atalanta. El 'nuevo Haaland', pero también un nuevo melón por abrir.

Un delantero voraz y potentísimo

El partido de ayer ante el Galatasaray sirvió, como poco, para empezar a confirmar que la apuesta 'red devil' ha sido atrevida, pero también tremendamente efectiva. Vimos a un delantero voraz, que llega al área con una potencia sin igual y que, a sus atributos físicos privilegiados, le ha sumado la velocidad de un extremo desequilibrante. Su segundo gol ayer con una carrera espectacular desde el centro del campo lo confirma. Es una bestia.

Hojlund, la sensación del mercado | SPORT

Lo vaticinó su anterior entrenador, Gian Piero Gasperini: "No he visto tantos delanteros tan buenos como Hojlund con 20 años". Razón no le faltaba. Dentro de la crisis tremenda que vive el United, Hojlund parece jugar su propia temporada. Le ha costado arrancar, sobre todo en Premier, pero en Champions empieza a demostrar de lo que es capaz. En sus dos primeros partidos en la máxima competición continental, suma ya tres tantos, algo que solo Haaland había logrado anteriormente (vuelven las comparaciones) y se ha convertido en la gran esperanza del United este año.

"Irá a más"

Eso sí, esto es solo el comienzo. "Tiene un potencial enorme, como lo está demostrando. Me alegro mucho por él, porque está cogiendo esa experiencia que en Copenhague le faltaba. Pero ahora que la ha cogido está demostrando el enorme delantero que es. Lo está haciendo genial, pero esto es solo el principio. Tiene potencial para hacer lo que está haciendo y mucho más. Tiene toda la pinta de que irá a más", asegura a SPORT un Pep Biel que lo conoce bien de la etapa de ambos en Dinamarca.

Aquel Hojlund era solo un niño, ahora es todo un adulto que, él solito, está creando algo de ilusión en un equipo que se va rompiendo cada semana. Veremos cuál es su techo y si logra quitarse de una vez por todas ese terrible y a la vez halagador cartel de 'el nuevo Haaland' por el de 'El nuevo '9' de Europa'.