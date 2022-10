Noche de 'Brujas' en el Metropolitano

El Atlético necesita obtener un resultado positivo para mantenerse en la lucha por los octavos de final El Brujas acude al enfrentamiento como líder del grupo B con pleno de victorias

Todavía no es 31 de octubre, pero el Atlético de Madrid se prepara para vivir su particular noche de 'Brujas'. El cuadro rojiblanco acude al enfrentamiento con la imperiosa necesidad de cosechar un buen resultado tras encajar dos derrotas consecutivas ante Leverkusen y Brujas. Con tres puntos en su casillero particular, cada partido disputado a partir de ahora será crucial para encarrilar su pase a octavos de final y espantar a los fantasmas de la Europa League.

Su primer obstáculo a superar, por el momento, cuenta por triunfos todos sus compromisos europeos. El Brujas, comandado por un Ferrán Jutglà en estado de gracia, superó el ecuador de la fase de grupos con 7 goles a favor y ninguno en contra, registros que le encumbran como líder en solitario del grupo B. Dos de estos goles, además de dos asistencias, fueron obra del exazulgrana, que fue elegido como mejor jugador del partido en su anterior enfrentamiento contra el Atlético.

Los ensayos realizados por Simeone en las últimas sesiones de entrenamiento permiten entrever por qué jugadores se decantará el argentino para afrontar el partido ante el conjunto belga. Las dos únicas dudas residen en el eje de la medular, que será ocupado por Witsel o Kondogbia, y en si Morata perderá la titularidad en detrimento de Lemar. El que parece tener un puesto asegurado en el once es Correa, que el sábado pasado se reivindicó con un doblete ante el Girona.

La línea ofensiva será completada por Griezmann, que repite titularidad tras firmar su nuevo contrato con el Atlético hasta 2026. Una vez desvinculado del Barça por completo, el papel del atacante francés como revulsivo parece haber quedado atrás. Ya no existe la necesidad de que dispute un máximo de 30 minutos por partido y, como consecuencia, mañana podría encadenar su tercera titularidad consecutiva.

Otra de las conclusiones que se puede extraer de las pruebas del 'Cholo' es que Joao Félix volverá a partir desde el banquillo. Esta sería la cuarta suplencia consecutiva del 'Menino', que incluso ha llegado a ser señalado por el propio Simeone debido a su actitud en las últimas actuaciones.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; Molina, Koke, Kondogbia, Lemar, Llorente; Correa, Griezmann

Brujas: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Olsen, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Sowah, Jutglà

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio: Cívitas Metropolitano