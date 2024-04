Memphis apunta a baja ante el Dortmund

Duro golpe para el Cholo Simeone a dos días de su regreso a la Champions. El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Borussia Dortmund en el Cívitas Metropolitano para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League (21:00h), y lo hará, seguramente, sin uno de los futbolistas de ataque.

A falta de que lo confirmen las pruebas médicas, Memphis será baja en la importantísima ante el conjunto germano del miércoles por la noche. El neerlandés sufrió unas molestias físicas que le obligaron a retirarse de la sesión de entrenamiento del pasado sábado, y a dos días de la eliminatoria no pudo ejercitarse en un entrenamiento que sí tuvo una buena noticia.

Thomas Lemar completó un entrenamiento con el grupo seis meses y veinte días después de romperse el talón de Aquiles.

Aunque la baja de Memphis todavía no está confirmada, las sensaciones no son buenas, por lo que es altamente probable que se pierda la ida de la eliminatoria. Por lo tanto, todo indica a que el Cholo formará un once con Griezmann y Morata en la punta de ataque.