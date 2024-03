Luis Enrique: "¿Mbappé? Lo que vende es echar mierda"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, habló en zona mixta tras celebrar la clasificación a octavos de final de la Champions League. En Anoeta, los parisinos vencieron 1-2 a la Real Sociedad (1-4 en el global) gracias a la soberbia actuación de Kylian Mbappé con su doblete.

El técnico asturiano fue claro en 'Movistar+' sobre la situación del capitán, aseverando que no tiene nada que demostrar: "Marca 25 goles por temporada, asiste... ¿crees que lo tiene que demostrar? Sin ninguna duda, ha sido definitivo. Para mi es el mejor jugador del mundo en el último tercio, incomparable, invencible", analizó, destacando también que "esto es un equipo y necesitamos a todos".

"LO QUE VENDE ES ECHAR MIERDA"

Mbappé, figura del PSG, anunció su marcha a final de temporada hace unas semanas. Desde entonces, la tensión ha sido evidente con el cuerpo técnico, aunque Luis Enrique no lo ve así, apoyándose en las palabras del propio Kylian asegurando que no tenía problemas con él: "Evidentemente, pero tu ya sabes que lo que vende es echar mierda y que haya jaleos. ¿A quién le interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador", sentenció

Finalmente, reconoció la labor de la Real Sociedad, rival durísimo de superar en esta fase: "Volver a España siempre es interesante y han sido dos días aquí maravillosos. El ambiente del estadio ha sido espectacular. La Real en la fase de grupos ha sido uno de los mejores equipos, quedó primero por delante del último finalista. Un entrenador y un club diferentes, con un gran nivel. Juegan de memoria, juegan muy bien, tienen el balón... les doy la enhorabuena. Hemos tenido la suerte de pillarlos en un momento más delicado para ellos", finalizó.