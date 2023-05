Inzaghi: "Es uno de los partidos más importantes de la historia del Inter"

El técnico aseguró que "hará falta tener la cabeza fría y el corazón caliente" para clasificarse para la final Pese a la ventaja de dos goles de la ida, Inzaghi aseguró que sus jugadores no saldrán a especular con el resultado

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter, aseguró este lunes que la vuelta de semifinales de Liga de Campeones de fútbol ante el Milan, con ventaja de dos goles para los interistas, "es uno de los partidos más importantes de la historia" del combinado italiano.

"Es una víspera muy importante, mañana sabemos que es uno de los partidos más importantes de la historia del Inter. Conocemos la importancia del partido, lo que significa para nosotros, para el club y para los aficionados. Tendremos que interpretarlo de la mejor manera posible", declaró en la rueda previa del partido que tendrá lugar este martes.

"Hará falta tener la cabeza fría y el corazón caliente, es la única manera de interpretar de la mejor manera posible partidos como el de mañana. Depende de nosotros, sabemos a quién nos enfrentamos pero estamos en un momento muy bueno. Estamos preparados para un partido tan importante", añadió.

El técnico no entró en la polémica que se ha desatado en el entorno interista por la designación de un árbitro francés teniendo el Milan cuatro jugadores galos en plantillas: Mike Maignan, Pierre Kalulu, Theo Hernández y Olivier Giroud.

"Casi no hablo de los árbitros, aunque a veces no puedo evitarlo. En el primer partido hubo un episodio que debería haberse sancionado de otra manera, concretamente el golpe de Krunic sobre Bastoni, que habría dado un resultado diferente y muy importante. No fue así y no hay ningún problema con ello. Mucha gente me ha señalado la designación de un árbitro francés para el partido, pero no hay ningún problema, tengo la máxima confianza", explicó.

Inzaghi no quiere salir a dejar pasar los minutos ni a buscar el empate: "Sabemos que tenemos una ventaja merecida, pero tendremos que hacer un buen partido porque enfrente habrá un equipo de gran calidad". Y recordó que su equipo, criticado durante toda la temporada por su mal juego en Serie A, está a paso de la final.

"Estamos a 90 minutos de un sueño que teníamos junto a estos chicos maravillosos. Y gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Somos un equipo maduro y serio, tenemos ventaja, pero aún no se ha hecho nada. Les he dicho que no debemos especular con el resultado. No deben venir las bravuconadas", sentenció.