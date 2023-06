Guardiola vuelve a ganar la Champions 12 años después

La última vez que consiguió el trofeo fue con el Barça en 2011 contra el Manchester United. Iguala con tres títulos a Zinedine Zidane y Bob Paisley y solo les supera Carlo Ancelotti (4)

La Champions le debía otro título a Pep Guardiola. Y, también hay que decirlo, al Manchester City. Bajo las órdenes del técnico de Santpedor, el club inglés se había quedado a las puertas del título en más de una ocasión pero gracias a la victoria ante el Inter en Estambul ya pueden cerrar esta cuenta pendiente. Es un título muy deseado por el club y por su entrenador porque corona definitivamente el ambicioso proyecto iniciado años atrás por el City.

"Si queremos dar un paso definitivo como un gran club, tenemos que ganar en Europa. Hay que ganar la Champions, no se puede evitar", ha reconocido Guardiola en más de una ocasión. Pese a que siempre le ha dado más valor a ganar la Premier (o la Liga o la Bundesliga), nunca ha escondido que para compararse con los clubs más grandes e históricos debían tener una 'orejona'.

Pues bien, ahora ya la tienen. Además, Pep Guardiola se reconcilia con una competición que le había sido esquiva durante las últimas temporadas. Llevaba 12 años sin ganarla. La última vez fue en 2011 cuando dirigía al FC Barcelona y levantó el título en una final ante el Manchester United en Wembley (3-1). La anterior que también consiguió dirigiendo al conjunto azulgrana fue en 2009 en Roma y con idéntico rival. En esa ocasión el resultado fue de 2-0.

Mascherano, junto a Guardiola, Valdés y Adriano tras la final de Wembley

| Valentí Enrich

Con el FC Barcelona, cayó en las semifinales de la 2009/10 ante el Inter de Milán, una edición que tenía el premio que la final se jugaba en el Santiago Bernabéu y también se queda a un paso de la final en la 2011/12. El Chelsea, de forma cruel e injusta los apeó de la gran cita.

Con el Bayern de Múnich

Después de dejar el Barça, Guardiola estuvo un año alejado de los banquillos viviendo en Nueva York. Cuando volvió a entrenar, escogió el Bayern de Múnich, el campeón alemán que venía de hacer un triplete y que con Pep buscaba darle otro estilo al juego del conjunto teutón e intentar imponer una hegemonía en Europa.

Guardiola, entrenador del Bayern Múnich

| AFP

Pero la Champions le fue esquiva durante su etapa en Múnich. En sus tres temporadas en Alemania, cayo siempre en semifinales y casualmente siempre a manos de un equipo de la Liga española. En la 2013/14 lo eliminó el Real Madrid, el año siguiente fue el Barça del tridente Messi, Neymar, Luis Suárez el que los dejó fuera y en la última temporada su verdugo fue el Atlético de Madrid.

Dirigiendo al Manchester City

Guardiola llegó a Manchester en 2016. Ferran Soriano y Txiki Begiristain lo incorporaron con la idea de hacer del City un club grande en Inglaterra y que cada temporada estuviera luchando por ganar todos los títulos. El proyecto no contemplaba ganar la Champions en los primeros años pero si progresar y estar cerca.

El objetivo de hacer del City el mejor equipo de la Premier lo ha cumplido con creces aunque no ha sido hasta esta temporada que no ha podido conseguir su primera Champions con los 'citizens'.

Guardiola, entrenador del Manchester City | EFE

En su primera temporada el Mónaco de un jovencísimo Mbappé lo eliminó en los octavos de final al caer por el valor doble de los goles en campo contrario, una norma que ya no existe. En las siguientes tres temporadas, el City de Guardiola cayó en cuartos sucesivamente ante Liverpool, Tottenham y Olympique de Lyon.

Llegó a la final en 2021 y su rival fue el Chelsea, que acabaría imponiéndose con un solitario gol de Havertz y la temporada pasada sucumbieron ante el Real Madrid de las remontadas milagrosas en las semifinales.

Esta temporada, ni Pep Guardiola ni su City han fallado y doce años después, el técnico de Santpedor vuelve a reinar en la máxima competición europea de clubes. Es su cuarta Champions. Logró una como jugador (1992) y ya tiene tres como entrenador (2009, 2011, 2023). Empata con Zinedine Zidane y Bob Paisley. Solo les supera Carlo Ancelotti (4).

"He llegado a diez semifinales de la Champions League, he jugado tres finales, ganado dos... Y ahora voy a por mi cuarto título. La competición me ha dado mucho más de lo que hubiera podido imaginar", reconocía esta semana en los medios de la UEFA.