Guardiola, sobre el Copenhague: "Será un partido muy igualado"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, compareció en la previa del choque que tendrán los ingleses ante el Copenhague, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, refiriéndose a la calidad del rival, del que destacó que "son muy buenos para sacar el balón bajo presión".

"Respetamos al oponente, ya lo vimos las últimas semanas, lo que hicieron en fase de grupos ante Bayern Múnich, Manchester United y Galatasaray. El entrenador lo ha hecho muy bien. Vi su partido en el Allianz Arena, jugaron con mucha personalidad. Tenemos que buscar un buen resultado y tratar de finalizar el trabajo en Manchester", comentó el entrenador catalán elogiando el trabajo de Jacob Neestrup, técnico de los daneses.

También tuvo palabras para Denis Vavro, zaguero titular: "Me gustan los dos defensores, especialmente Vavro. Me gusta la calidad de los pases interiores que hace. Aunque más que jugadores específicos, me gusta el global del equipo. La calidad que tienen en conjunto".

Pep destacó su legado como técnico del Manchester City, al que ahora le reconoce mucha competitividad: "Ganamos la Champions League la pasada temporada y los jugadores quieren hacerlo de nuevo. Cuando llegué, tuve el sentimiento de que esta competición nos excedía, y hemos conseguido una Champions y otra final en los últimos tres años. Ahora pienso que podemos hacerlo, ese es el mejor legado que podemos dejarle al club. El City puede competir".

ESCENARIO COMPLICADO

El City visitará el Parken Stadion que Guardiola recuerda de su experiencia como internacional: "He estado aquí con la selección de España enfrentando a Dinamarca y es un estadio muy complicado. Tengo mucho respeto por ellos y viendo lo que hicieron en fase de grupos, dices 'wow'. Nos tenemos que preparar mentalmente y estar listos. Será un partido muy igualado", puntualizó.

Finalmente, tuvo palabras para Haaland, que está retomando el ritmo tras recuperarse de su lesión: "Erling juega en la posición más difícil del campo. Los espacios son mínimos. Es joven, y solo le digo que se mantenga positivo. Ya ha hecho mucho por nosotros. No es fácil volver rápido a la dinámica, pero es un competidor nato. Siempre quiere anotar goles. Pero si no anota mañana, lo hará al siguiente.".