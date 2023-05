Brahim, el aliado de Vinicius en Milan: "Es una bestia"

El jugador del Milan habló en TVE de su excompañero del Real Madrid, con el que mantiene contacto y lo calificó de "crack" Brahim sueña con eliminar al Inter en la segunda semifinal de la Champions League y vivir "una noche mágica en San Siro"

Brahim Díaz está completando su tercera temporada como cedido en el Real Madrid. El internacional español, convertido en estrella como rossonero, no olvida su paso por el conjunto blanco y uno de los amigos que tiene en la caseta blanca es el polémico Vinicius Junior.

Brahim explicó en una entrevista al Telediario de Televisión Española que "con el último jugador que he hablado de allí es con Vinicius. Él me dijo '¡qué crack eres!, y yo se lo dije a él, ¡es una bestia!".

El futbolista del Milan ya espera la semifinal de la Champions League de este miércoles ante el Inter y destacó la ilusión de "vivir una noche mágica en San Siro". Brahim añadió que "la afición del Milan es increíble, es muy emotivo jugar en este equipo y el partido ante el Inter es muy importante en Italia".

Brahim Diaz supera a Federico Dimarco durante un partido entre el Milan y el Inter | AFP

Su impacto en la Serie A es brual y ha se habla de él como uno de los mejores '10' de Europa. Sin embargo, Brahim es prudente "Para eso aún me queda mucho, es el objetivo y estoy en un buen momento, en el camino correcto. Voy partido a partido, como dice Simeone", contestó sonriente a preguntas de Silvia Barba.

El talentoso futbolista saborea el éxito después de una andadura en el mundo del fútbol en la que también ha superado obstáculos, como su marcha del Madrid. "Me he sabido levantar de la mejor manera. Cuando te vas, no sabes lo que puede pasar. He apostado fuerte y las cosas me van muy bien. Tengo minutos, han sdio tres años brutales en Milan y en este tercero aún me siento más importante. Recibo mucho cariño".