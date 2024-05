Lamentable actuación de un árbitro que le ha costado la suspensión de por vida

La cuarta división neerlandesa vivió esta jornada un hecho insólito con el colegiado Jan Smit como protagonista y el duelo entre el St. George y el SV De Valken como escenario.

Sobre el césped estaba en juego el título del campeonato y el conjunto local solo necesitaba puntuar para lograrlo. Y lo consiguió, con alguna ayuda extra de Smit que incluso llegó a celebrar la victoria.

La historia comenzó en el tramo final del partido, con el Valken adelantándose en el marcador y dejando por tanto sin el preciado premio a los locales. Entonces el árbitro expulsó en tres acciones más que discutibles a tres jugadores visitantes, además de al entrenador. Además añadió 15 minutos al tiempo reglamentario, lo que aprovechó el St. George para marcar, por medio de su guardameta, firmar las tablas y llevarse el campeonato.

Unas horas después, el colegiado no dudó en unirse a la fiesta local y celebrar como un aficionado, llegando incluso a levantar el trofeo. Una actitud que no gustó al SV De Valken que tomó cartas en el asunto y denunció la situación a la KNVB , la federación neerlandesa de fútbol. "La directiva del SV De Valken no considera útil discutir en detalle el partido del domingo y el papel del árbitro durante y después del partido. Otros deberán juzgar si es normal que un árbitro celebre de manera exuberante el merecido campeonato del St. George después del partido", apuntó el club.

“Esperamos una actitud neutral del árbitro y que los dos equipos sea tratados con respeto”, respondió por su parte el máximo organismo del fútbol neerlandés. Según explicó el portavoz de la KNVB, Daan Schippers, ya se han puesto en contacto con el árbitro para comunicarle que ya no podrá arbitrar más partidos.

El colegiado, que ya estuvo suspendido en 2021 por "comportamiento inadecuado", justificó su actuación. "Puedo entender que el SV De Valken esté decepcionado con el desarrollo del partido. Sin embargo, en mi opinión, las cuatro tarjetas rojas mostradas estaban cien por cien justificadas. Antes del partido Los jugadores del St. George ya me preguntaron si quería cantar una canción después. Lo he hecho varias veces en el pasado, incluso en el Spartans, el VVS, el Grasshoppers y también en Ámsterdam, en el ASV Arsenal", explicó en declaraciones que recoge el medio neerlandés 'NH'.