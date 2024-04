Bernardo Silva explica su penalti: "El 99% de los porteros se mueven..."

La dolorosa eliminación en Champions League sigue resonando en las cabezas de los jugadores del Manchester City. El equipo ciudadano sucumbió contra el Real Madrid en una eliminatoria para el recuerdo que se acabó decidiendo en la tanda de penaltis, donde Lunin se convirtió en héroe para delirio de la afición madridista.

Uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria acabó siendo Bernardo Silva, que falló de manera garrafal su penalti en la tanda definitiva. El portugués decidió lanzar al medio su lanzamiento, aunque Lunin se quedó plantado para parar sin muchas dificultades el disparo.

El mediapunta del Manchester City ha explicado las sensaciones de sus compañeros después de la eliminación en Champions: "Es el fútbol, es nuestro trabajo. Fue duro. La primera noche no dormí mucho, la segunda un poco mejor. La tercera ya duermes casi la noche completa, pero es lo que hay, es fútbol. Hay que lidiar con estas emociones", explicó.

Bernardo ha querido justificar su lanzamiento de penalti: "Tenía dos opciones. En mi mente tenía uno de los dos lados, no te voy a decir cuál, y el centro. Esperé. Quería tirar el segundo o tercer penalti para ver la reacción del portero. En el primero se movió pronto, por eso pensé que el medio era buena opción, porque en esos momentos de presión el 99% de los porteros se mueven. Él eligió que no y bien hecho", añadió el portugués.

Las quejas por la falta de descanso

El Manchester City volvió a los terrenos de juego apenas tres días después de su derrota en Champions, una falta de descanso de la que Bernardo se ha quejado: "Parece que a las autoridades no les importa, porque lo hemos dicho muchas veces. No es que queramos ser los favoritos, es un tema de salud. He jugado noventa minutos. De Bruyne, Phil y yo. No está bien para nada. Yo no estaba bien. Si te digo la verdad, me dolía el isquiotibial y el gemelo derecho. Esto no es justo para el Manchester City ni para nosotros. Representamos a Inglaterra en estas competiciones europeas y es importante para Inglaterra, para el país".

Bernardo Silva mete al Manchester City en la final de la FA Cup / EFE

"Mi preocupación es la salud de los jugadores. No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy. Lo que hemos conseguido es uno de los mayores logros que he visto en un grupo de jugadores", explicó Guardiola. "La gente no se puede imaginar el golpe en la cara que supone estar fuera de la Champions League y de la forma en la que pasó. ¿Por qué no darnos un día más de descanso si el Coventry y el United no han jugado entre semanas? ¿Para las teles?. Ok".